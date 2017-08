Morgani: Přechod na elektromobily přinese mnoho bolesti a ztrát

Podle analytiků JPMorgan Cazenove bude přechod na masivní používání elektromobilů provázen noha těžkostmi a ztrátami ve specifických oblastech podnikání. Analytici očekávají, že podíl elektromobilů do roku 2025 dosáhne cca 35% a do roku 2030 dokonce 48%.Podle analytiků bude přechod na elektromobilitu znamenat výrazný pokles nákladů na údržbu pro majitele.Elektromotory a také cele eletromobily budou výrazně jednodušší oproti klasickým spalovacím motorům a vozidlům s jejich pohonem, což dramaticky sníží potřeby jejich údržby. Celkově bude šetrnější způsob pohonu také prodlužovat životnost celého vozidla. Analytici odhadují servisní náklady elektromobilů na pouhých 10% klasických automobilů. Toto je však velkým rizikem pro samotné prodejce automobilů a servisní stanice založené na časté obměně vozového parku a potřebách jeho neustálé údržby.Vyšší životnost bude riziková také pro poskytovatele půjček na nákup automobilů.Přechod na elektromobily bude výrazným rizikem pro ropný trh. Odhaduje se, že potřeby PHM tvoří až 20% globální poptávky po surové ropě. Elektromobilita by mohla snížit poptávku po ropě do roku 2035 o 15%.Tak výrazný pokles poptávky by mohl spustit samozničující cyklus charakterizovaný trvalým poklesem poptávky, jež bude ale tlačit na růst produkce ve snaze firem maximálně monetizovat svá aktiva, což bude dále zvyšovat přebytek suroviny na trhu, což bude tlačit dolu výslednou cenu.Na opačné straně spektra, mezi vítězi, budou z rozvoje elektromobility profitovat především výrobci polovodičových součástek, kterých budou nové vozidla doslova plné. Hlavními vítězi by mohli být spotřebitelé, protože se odhaduje, že výdaje na mobilitu dosahují cca 8-10% veškerých spotřebitelských výdajů. Jejich snížení podpoří růst výdajů v jiných oblastech.