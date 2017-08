BHP prudce zvýšila zisk, končí s těžbou z břidlic v USA

Společnost BHP hospodařila ve finančním roce 2017 s čistým ziskem 5,89 miliardy dolarů (130,6 miliardy Kč) po rekordní ztrátě 6,39 miliardy USD před rokem. Tržby vzrostly o 24 procent na 38,33 miliardy USD (850,5 miliardy Kč). Firma dnes uvedla, že prodává ztrátovou těžbu ropy a zemního plynu z břidlic v USA.



BHP je největším producentem nerostných surovin na světě, těží železnou rudu, zlato, stříbro a další komodity, včetně uhlí, ropy a plynu. Šéf společnosti Andrew Mackenzie uvedl, že zájemců o americká aktiva je mnoho, cenu za nabízený byznys však nesdělil.





Britsko-australská skupina BHP vstoupila do těžby z břidlic za boomu v roce 2011, pozdější pokles cen ropy se však na jejím podnikání značně podepsal, vloni musela firma odepsat 7,2 miliardy dolarů . Právě to byl i důvod, proč měla rekordní ztrátu.Předseda představenstva Jac Nasser, který letos odešel do důchodu, nedávno konstatoval, že investice v objemu 20 miliard dolarů do těžby z břidlic byla chybou. Podle analytiků dnes firma za americká aktiva dostane zhruba polovinu této sumy.BHP, stejně jako ostatní těžaři, profituje z nárůstu cen průmyslových kovů po propadu, který způsobila záplava nabídky a zpomalení hospodářského růstu v Číně. Ta je největším světovým spotřebitelem surovin. Nynější růst čínské poptávky po železné rudě v uplynulém finančním roce měl zásadní vliv na zvýšení její ceny o 32 procent, vzrostly i ceny mědi, ropy uhlí , niklu a dalších komodit. Jedinou výjimkou je pokles ceny zkapalněného zemního plynu.

(Zdroj: ČTK, Rueters, BBG)