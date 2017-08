Rozbřesk: Svět se rozbil, co s tím? Odpověď se bude hledat v Jackson Hole

Jak jest dobře známo, ekonomové mají rádi historky. Není proto divu, že asi nejsledovanější událost týdne je setkání zástupců centrálních bank v Jackson Hole. Sejdou se zde totiž lidé, kteří stojí na pomezí akademické sféry a praxe a jestli lze odněkud očekávat koncentrovaný proud nových, bádáním podpořených nápadů, myšlenek a vysvětlení, co že se to vlastně děje se světem, tak je to právě odtud!



Z posledních zpráv se nicméně zdá pravděpodobné, že ryze praktická krátkodobá měnově-politická témata půjdou stranou. Jinak řečeno, netrpělivě očekávaný projev šéfa ECB Draghiho asi nebude obsahovat zmínky, které by mohly obchodníkům dát jasnější signál ohledně výstupů z jednání ECB na začátku září. Poté, co v červnu Draghi naznačil útlum kvantitativního uvolňování (trhy si jeho slova takhle aspoň vyložily), euro dále posílilo a tržní sazby vzrostly. A to se ECB, která se již nějaký ten pátek odhodlaně, doposud však marně, snaží dotlačit a dotáhnout inflaci k cíli, úplně nelíbí.



Tím se dostáváme k tématu letošního setkání, kterým by měla být “Podpora dynamiky globální ekonomiky”. Právě Draghi by se prý měl tématu držet. Proslýchá se ale, že důležitým tématem bude i setrvale nízká inflace, jež centrální bankéře trápí navzdory oživujícím ekonomikám a uvolněným měnovým podmínkám. Ne že by o různá vysvětlení tohoto fenoménu byla úplně nouze (psali jsme například zde: http://patria.cz/3585432), nicméně zdá se, že obecně přijatelné vysvětlení (tzn. pravda) se stále hledá…



Velmi zajímavý je v tomto ohledu přístup Fedu v St. Louis, který již před více než rokem explicitně uvedl, že “stará historka je přežitá” (bit.ly/2vU2Qhk). Ba co víc, jeho šéf Bullard se podle svého nového světonázoru již i chová (viz osamělé spodní tečky ve známém “dot plotu”, bit.ly/2hmohRc). Ve zkratce jde o to, že ekonomika se prý může nacházet ve více stavech a tomu by měla odpovídat i optimální měnová politika, jež by měla na tomto stavu záviset. Poněkud znepokojivé zejména pro trhy je to, že přechody mezi jednotlivými stavy jsou vnímány jako nepředvídatelné.



Uvidíme, co nám tedy letošní konference přinese. Pozornost je každopádně zaručena, neboť jestli má někdo historky ještě raději než ekonomové, tak jsou to investoři. A není pochyb o tom, že z tolika projevů nějaké historky rozhodně vydolují.



TRHY



CZK a dluhopisy

Koruna včera za absence zásadnějších domácích zpráv vůči euru mírně ztrácela a její kurz se posunul ke 26,10 EUR/CZK. Trh čeká na novinky z Jackson Hole, kde se čeká na šéfa ECB, zda vůbec naznačí záměry centrální banky pro další období. Investory s pozicemi v korunách, kteří si nakoupili krátké státní papíry, zřejmě čeká měsíc nedostatku těchto dluhopisů. Podle plánu MF totiž v září nebudou emitovány žádné pokladniční poukázky, pouze dluhopisy v objemu 16 mld. korun se splatností 3-19 let. Nelze přitom vyloučit, že některé ze spekulantů tento krok přiměje trh opustit.



EURUSD + zahraniční FX

Dolar včera slábnul na párech s eurem i librou. Eurodolar se odpoledne vrátil po několika dnech nad 1,1800.



Dnes sice bude v Německu zveřejněn index ZEW, ale větší dopady na eurodolar by mít neměl. Pozornost se stále soustředí zejména na konec týdne a na konferenci v Jackson Hole, jež může euro spíše lehce zklamat.



Forint dnes sleduje zasedání centrální banky. Změna politiky se neočekává. Inflace zůstává pod cílem a růst ve druhém kvartále zaostal za očekáváním. MNB tak nemá důvod měnit svůj holubičí postoj.



Ropa

Ropa Brent v pondělí odmazala velkou část pátečního růstu a vrátila se pod 52 USD/barel.



Pozornost se tento týden soustředí zejména na data o zásobách surové ropy v USA, které v posledních týdnech klesaly (letos zatím pozorujeme nejrychlejší srpnový propad od roku 2007) a naznačují tak utahování podmínek na fyzickém trhu s ropou. To je konec konců patrné i na sklonu forwardové křivky na ropu Brent.



Dnes budou zveřejněna data o zásobách od API a zítra tradičně sledovanější a důležitější čísla od agentury EIA. Čeká se další poměrně výrazný pokles zásob (cca o 3,4 milióny barelů).