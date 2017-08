VIG – Komentář k 2Q17

Pojišťovna VIG vykázala zisk před zdaněním na úrovni 110,9mil EUR, tedy přibližně 1,7% nad konsensem. Výsledky podpořil o 2,4% vyšší než očekávaný finanční výsledek a o 0,8% vyšší hrubé předepsané pojistné.



• Hrubé předepsané pojistné meziročně vzrostlo o 1,4%, přičemž hlavním tahounem meziročního růstu byly opět nové trhy (baltický region díky dokončeným akvizicím rostl o 130% r/r). Naopak jednorázově placené životní pojištění pokračovalo v poklesu (-24% r/r).





• Kombinovaný poměr klesl o 1pb na 96,9% a přiblížil se tak střednědobému cíli na úrovni 95%.• Finanční výsledek rostl o 6,7%, 2,4% nad odhady. Finančnímu výsledku pomohla konsolidace rakouských bytových družstev a zisky z prodeje akciových podílů (společnost nezveřejnila strukturu).• Výhled do roku 2019 potvrzen (zisk před zdaněním 450-470mil EUR • Dividendová politika také potvrzena (výplata alespoň 30% čistého zisku). To by znamenalo dividendu minimálně ve výši EUR 0,7/akcii (30% výplatní poměr, 2,8% dividendový výnos).