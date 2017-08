Ranní glosa: Svět se rozbil, co s tím?

Jak jest dobře známo, ekonomové mají rádi historky. Není proto divu, že asi nejsledovanější událost týdne je setkání zástupců centrálních bank v Jackson Hole. Sejdou se zde totiž lidé, kteří umí s věcmi pohnout a zatřást a jestli lze odněkud očekávat nekonečný a koncentrovaný proud nových, bádáním podpořených nápadů, myšlenek a vysvětlení, co že se to vlastně děje se světem, tak je to právě odtud!



Z posledních zpráv se nicméně zdá pravděpodobné, že ryze praktická krátkodobá měnově-politická témata půjdou stranou. Jinak řečeno, netrpělivě očekávaný projev šéfa ECB Draghiho asi nebude obsahovat zmínky, které by mohly obchodníkům dát jasnější signál ohledně výstupů z jednání ECB na začátku září. Poté, co v červnu Draghi naznačil útlum kvantitativního uvolňování (trhy si jeho slova takhle aspoň vyložily), euro dále posílilo a tržní sazby vzrostly. A to se ECB, která se již nějaký ten pátek odhodlaně, doposud však marně, snaží dotlačit a dotáhnout inflaci k cíli, úplně nelíbí.





Tím se dostáváme k tématu letošního setkání, kterým by měla být “Podpora dynamiky globální ekonomiky”. Právě Draghi by se prý měl tématu držet. Proslýchá se ale, že důležitým tématem bude i setrvale nízká inflace , jež centrální bankéře trápí navzdory oživujícím ekonomikám a uvolněným měnovým podmínkám. Ne že by o různá vysvětlení tohoto fenoménu byla úplně nouze (psali jsme například zde: http://patria.cz/3585432), nicméně zdá se, že obecně přijatelné vysvětlení (tzn. pravda) se stále hledá…Velmi zajímavý je v tomto ohledu přístup Fedu v St. Louis, který již před více než rokem explicitně uvedl, že “stará historka je přežitá” (bit.ly/2vU2Qhk). Ba co víc, jeho šéf Bullard se podle svého nového světonázoru již i chová (viz osamělé spodní tečky ve známém “dot plotu”, bit.ly/2hmohRc). Ve zkratce jde o to, že ekonomika se prý může nacházet ve více stavech a tomu by měla odpovídat i optimální měnová politika, jež by měla na tomto stavu záviset. Poněkud znepokojivé zejména pro trhy je to, že přechody mezi jednotlivými stavy jsou vnímány jako nepředvídatelné.Uvidíme, co nám tedy letošní konference přinese. Pozornost je každopádně zaručena, neboť jestli má někdo historky ještě raději než ekonomové, tak jsou to investoři. A není pochyb o tom, že z tolika projevů nějaké historky rozhodně vydolují.