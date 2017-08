Ranní zpráva z finančního trhu: Před konferencí v Jackson Hole se obchodníci do velkých akcí nepouští

Hráči na trhu zatím v tomto týdnu velký zájem o obchodování nemají. Nejistota před pátečními projevy klíčových centrálních bankéřů včetně Yellenové a Draghiho v Jackson Hole jim nedovoluje se pouštět do větších obchodů. Inspirativní není ani ekonomický kalendář. Ten včerejší byl naprosto nezajímavý, dnešek přinese německý ZEW index. Geopolitické riziko se podepíše na jeho propadu. Stále ale německé předstihové indikátory potvrzují růst ekonomiky nad svým potencionálem. V regionu zasedne k projednání měnové politiky maďarská centrální banka. Nic od toho ale nečekejme.

ZEW kvůli geopolitice výrazně poklesne

Hodnocení očekávání v rámci německého ZEW indexu by se podle nás mělo výrazně zhoršit. Akciový index se v srpnu propadnul pod tíhou obav z geopolitického vývoje, i když část svých ztrát již stihnul smazat. V zásadě všechny předstihové indikátory v eurozóně se stabilizovaly na relativně vysokých úrovních. I proto očekáváme, že si německá ekonomika v následujících čtvrtletích udrží růst nad svým potenciálem. To by mohlo vyvolat zajímavý mzdový růst na začátku příštího roku. Přelom letošního a příštího roku totiž bude ve znamení vyjednání zaměstnavatelů s velkými odborovými organizacemi.

Euro přes 1,18 EUR/USD

Euro včera za nízké obchodní aktivity proti dolaru ztrácelo, a to druhý pracovní den v řadě. Kurz během amerického obchodování atakoval hladinu 1,182 USD/EUR. Jedná se o nejsilnější eurovou hodnotu od zveřejnění silných červencových čísel z amerického trhu práce 4. srpna. Pohyb byl převážně technického charakteru způsobeným realizací stop-loss příkazů nastavených kolem úrovně 1,179 USD/EUR. Podle komentářů z trhu investoři přehodnocují své pozice před setkáním (nejenom) centrálních bankéřů v Jackson Hole na konci týdne. Samotný ekonomický kalendář byl včera nezajímavý.

Maďarská centrální banka svou měnovou politiku měnit nebude

Jedinou zajímavější událostí dnešního dne v regionu je zasedání maďarské centrální banky (MNB). Ta by na svém pravidelném zasedání k žádné změně v nastavení měnových podmínek přistoupit neměla. A nejenom dnes. Klíčová sazba MNB by měla zůstat nízká i ve střednědobém horizontu, protože inflačního cíle by podle ní mělo být dosaženo až na začátku roku 2019. Neočekáváme ani, že by maďarská centrální banka měnila současné omezení platné pro depozitní facilitu. To by mělo být přehodnoceno až na zářijovém zasedání.

Nudný začátek týdne na středoevropských devizových trzích

Úvod týdne nebyl na středoevropských devizových trzích nijak zajímavý. Chudý světový i regionální ekonomický kalendář znamenal absenci fundamentálních impulsů pro obchodníky. Obchodování technického charakteru se za nízké obchodní aktivity projevilo v poklidném kurzovém vývoji. Kurz české měny se vůči euru držel během včerejší seance v úzkém pásmu těsně pod 26,10 CZK/EUR.