Severní Koreu drží nad vodou i podvody s Made in China

Čínské textilky stále více využívají severokorejské továrny s levnou pracovní silou. Ty pro ně vyrábí oblečení se značkou „Made in China“, které je pak vyváženo do celého světa. Tím se ukazuje, že sankce OSN mohou sice pro Severní Koreu uzavírat mnoho dveří, ala řada nových se zase otevírá, píše agentura Reuters. Tyto sankce zavedené kvůli jadernému programu Severní Koreje se na vývoz textilního zboží nevztahují.



Jeden z lidí, kteří se na tomto obchodu podílí, říká, že bere objednávky z celého světa a ty pak procházejí přes pohraniční město Dandong, kde žije. Tento člověk tvrdí, že se čínských dodavatelů ptají na to, zda má být sděleno, odkud zboží skutečně pochází. Někdy se klient původ nedozví, protože „jde o velmi citlivou věc“. V roce 2006 přitom textilní výroba představovala druhé největší exportní odvětví, na prvním místě se nacházelo uhlí. Současný stav ukazuje, jak moc je ekonomický osud Severní Koreje svázán s Čínou a také proč Donald Trump na Čínu tak tlačí v otázce korejského vyzbrojování.



Čínské firmy posílají do Koreje látky a další materiál. Z nich se šijí oděvy a ty jsou pak zpětně exportovány. Australský výrobce sportovního oblečení Rip Curl se minulý rok omluvil, když zjistil, že některé z jeho lyžařských obleků se značkou „Made in China“ byly ve skutečnosti vyrobeny v Severní Koreji. Společnost vinila jednoho ze svých dodavatelů za to, že použil „neschváleného subdodavatele“. Jeden čínský obchodník přitom tvrdí, že dodavatelé mohou výrobou v Koreji uspořit až 75 % nákladů.





Všechny severokorejské textilky jsou vlastněné státem a zdá se, že jedou na plný výkon. Podle jednoho korejsko-čínského podnikatele jsou jejich kapacity nyní plně zarezervovány. Severokorejci jsou také podle něj schopni vyrobit každý den o 30 % více zboží než Číňané. „V Severní Koreji si lidé nemohou jen tak dojít na toaletu, protože by to zpomalilo celou výrobní linku. V Číně lidé pracují jen pro peníze. V Koreji je to jiné. Tam lidé věří, že pracují pro svou zemi,“ říká tento člověk.Jedna čínská podnikatelka uvádí, že v Číně už se mzdy nacházejí příliš vysoko a právě to nutí čínské společnosti k přesunu výroby do Severní Koreje. Čínské firmy navíc podle ní zaměstnávají tisíce Severokorejců přímo ve svých domácích továrnách. Podle ní to ale není jednoduché, protože tito lidé musí být úplně oddělení od ostatních, mají vlastního doktora, kuchaře a také učitele, který jim neustále vštěpuje severokorejskou vládní ideologii. Mohou si ponechat asi třetinu své mzdy , zbytek si bere jejich vláda. Jejich pracovní doba trvá od půl osmé ráno do deseti hodin večer.