Národní program HIV/AIDS chce snížit nové případy za pět let o čtvrtinu. Nejdřív ale musí vypořádat připomínky

V České republice přibývá nákaz HIV/AIDS ve skupině mužů majících sex s muži. To je proto také jedna z hlavních oblastí, na kterou se zaměřuje Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v ČR na období 2018–2022, k němuž se nyní na ministerstvu zdravotnictví sešly připomínky. Ty poukazují na absenci kvantitativních ukazatelů a vyčíslení finančních toků nebo mají výhrady k ošetření problematiky ve věznicích.

„Hlavní cíl Národního programu HIV/AIDS je zaměřen na snížení počtu nových případů infekce HIV v populaci ČR vzhledem k údajům za rok 2016 do roku 2022 o 25 procent. Tohoto hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů: Zvýšit procento diagnostikovaných osob žijících s HIV (alespoň 90 procent všech infikovaných osob by mělo vědět o své HIV pozitivitě), zvýšit procento osob na antiretrovirové terapii (alespoň 90 procent diagnostikovaných by mělo být léčeno), zvýšit procento osob s nedetekovatelnou virovou náloží (alespoň 90 procent léčených by mělo dosáhnout nedetekovatelné virové nálože), zvýšit podporu preventivních aktivit na školách (100 procent dětí, které ukončily povinnou školní docházku, by mělo být informováno o prevenci přenosu infekce HIV a sexuálně přenosných infekcí), zvýšit míru užívání kondomů v populaci mužů majících sex s muži, snížit míru stigmatizace mužů majících sex s muži a diagnostikovaných HIV pozitivních osob a jejich blízkých,“ píše se v programu (že ovšem naplnění výše uvedených kritérií nebude snadné, a dost možná ani reálné, jsme psali zde – dle odhadů se totiž neléčí čtvrtina pacientů v ČR).

V předkládací zprávě se zároveň upozorňuje na to, že některých úspěchů bylo již dosaženo v uplynulém období. Jde přitom zejména o navýšení financování, v jehož rámci jde od roku 2015 ročně do přímo řízených organizací osm milionů. Díky tomu došlo v posledních dvou letech ke zřízení 12 nových HIV poraden, kterých je tak nyní 32. „Postupné navyšování finančních prostředků tohoto dotačního programu umožnilo v roce 2015 podpořit projekty v celkové výši 5 055 000 Kč, v roce 2016 to bylo již 9 826 000 Kč a pro rok 2017 je k rozdělení celkem 10 577 500 Kč,“ uvádí předkládací zpráva. Oproti letům 2011 až 2014 tak jde o ztrojnásobení – tehdy byly k dispozici pouze tři miliony Kč ročně. Z téměř deseti milionů na prevenci v loňském roce přitom šlo 12 procent na děti a mládež, 36 procent na obecnou veřejnost, šest procent na injekční uživatele drog, sedm procent na osoby poskytující sexuální služby za úplatu, 13 procent na muže mající sex s muži a 26 procent na osoby ve zvýšeném riziku obecně.

Otazníky ohledně dostupnosti profylaxe

25stránkový dokument načrtávající činnosti v následujícím pětiletém období obsahuje 16 aktivit týkajících se prevence rizikových skupin (mj. komunitní centra, testování a sebetestování, podpora postexpoziční a preexpoziční profylaxe či služby ve věznicích), obecné populace (destigmatizace, bezplatné help linky, poradenská centra, skrínink těhotných) i odborníků (vzdělávání pedagogů a jiných). Dále zahrnuje čtyři body ohledně zajištění péče, dva body související s destigmatizací a sociálními službami plus zahraniční spolupráci. Dalších sedm aktivit se týká monitoringu a dvě koordinace.

Snad nejvíce připomínek přišlo z úřadu vlády. První z nich se týká dostupnosti profylaxe, konkrétně tvrzení, že „klienti, včetně skupiny mužů majících sex s muži, mají v současné době přístup k postexpoziční (PEP) i preexpoziční (PrEP) profylaxi, které si v případě rizikového sexuálního styku hradí v plné výši. Pro PrEP není zpracován žádný český doporučený postup.“

„Text je vnitřně nekonzistentní. Nelze tvrdit, že klienti v ČR mají přístup k PEP a PrEP, pokud si jej hradí v plné výši. Cena se pohybuje v řádů tisíců až desetitisíců Kč, cenová dostupnost je tedy velmi nízká. Dále pokud není PrEP v ČR součástí doporučeného postupu, jde v zásadě o non-lege artis intervenci. Kde je tedy PrEP dostupný, resp. čím se jeho aplikace v ČR řídí? Žádáme o úpravu textu tak, aby vyjasnil výše uvedené nesrovnalosti. Vzhledem k tomu, že PrEP je v současnosti jednou ze základních doporučovaných strategií v prevenci HIV u mužů majících sex s muži, tato připomínka je zásadní,“ uvádí materiál zaslaný úřadem vlády.

Distribuce stříkaček ve věznicích: ano, nebo ne?

