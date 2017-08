Souhrn 21.8. - Evropa silněji oslabuje v geopolitických obavách, dolar silněji oslabil, ropa koriguje páteční rallye, BCPP pouze mírně oslabila, podržely ji akcie ČEZ a Monety

12.h - Evropa oslabuje s prohlubující se...

10.h - BCPP vstupuje do nového týdne poklesem (21.

Výhled na 34. týden - vojenské cvičení v Jižní...

Hlavní zprávy dne



Pražská burza vstoupila do 34. týdne v duchu vrcholící okurkové sezony a s mírným poklesem.Evropské akciové trhy dnes pokračovaly v negativní geopolitické náladě z minulého týdne. Od amerického prezidenta Trumpa se odvrací další klíčoví podporovatelé. Rozpad poradenského sboru včetně odchodu hlavního stratéga z konce minulého týdne byl umocněn oznámením odstoupení aktivistického investora Carla Icahna, což investoři berou jako signál Trumpovy slabosti a zvyšující se nedůvěry ve splnitelnost jeho předvolebních slibů.Investoři vyhlížejí další průběh konfrontace USA vs. KLDR s ohledem na začátek naplánovaných armádních cvičení v Jižní Koreji a také výstupy z ekonomického fóra v Jackson Hole, jež nabídne aktuální pohled světových ekonomických a finančních špiček k aktuálním tématům a výzvám.Celkový odklon od rizika dnes nejvíce zasáhl bankovní sektor, relativně dobře si vedl naproti tomu těžební sektor.US trhy si z domácích prezidentských peripetií mnoho nedělají a zahajují v blízkosti pátečních závěrů.Více se sleduje linie USA vs. KLDR, kde prosákly zprávy, že účast amerických jednotek na společném cvičení s Jižní Koreou by mohla být nižší, než se původně zamýšlelo, což trh vnímá jako určitý vstřícný krok USA ke zmírnění celkového napětí s KLDR.Eurodolar první polovinu dne váhal, aby v té druhé začala americká měna výrazněji oslabovat. Investoři vyhlížejí především plánované ekonomické fórum v americké Jackson Hole, od kterého si slibují určitá vodítka či náznaky dalšího jednání hlavních centrálních bank, především pak ECB. euru pod 26,1 za euro Ropa po nejistém odpoledni začala výrazněji korigovat páteční překotný růst. Podle účastníků trhu část trhu vybírá nečekané a rychlé zisky z konce minulého týdne. BCPP při slabé likviditě pouze lehce oslabila. Hlavní slovo v tomto ohledu měly klesající banky, jež následovaly vesměs pokles celého sektoru v Evropě . Výjimkou byly akcie Monety, které korigují výrazný propad po výsledcích za 2Q z minulého týdne. Protistranou bankám byl dnes pokračující zájem o ČEZ , který vycházel z konkretizace nabídek za jeho bulharská aktiva. Nejlepší nabídka zatím dává šanci na mimořádný příjem na úrovni 19 Kč na akcii, což trh hodnotí kladně s ohledem na celkovou tvorbu zisku a dividendové vyhlídky firmy