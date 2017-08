Morgani: Trh podceňuje rizika zahájení snižování bilance Fedu

Analytici americké banky Morgan Stanley míní, že trh podceňuje výrazně rizika, která sebou nese plán Fedu na snižování své přebujelé bilance. Fed by mohl o tomto kroku jednat už tento měsíc a podle Morganů je případné zahájení rozprodejů bilance centrální banky silně rizikovým faktorem především pro firemní dluhopisy Akcie včetně započtení dividend zatím letos vynášejí kolem 10%, firemní dluhopisy pak kolem 4,8%. Fed v průběhu let v rámci programu nákupu aktiv navýšil svou bilanci čtyřnásobně až na výsledných 4,5 biliónu dolarů . Centrální banka postupně normalizuje svůj rozvolněný přístup k měnové politice a kromě růstu sazeb, které už probíhá, je na řadě také normalizace přebujelé bilance. Předvídat správně dopady této normalizace je krajně obtížné, protože stejně jako šlo při QE o doposud bezprecedentní techniku, tak také pro opačný postup chybí dostatečná historická srovnání a vodítka.Podle odhadů samotného Fedu by snižování bilance mohlo navýšit zápůjční sazby oproti bezrizikovým Tresuries tedy US vládním dluhopisům až o 1,35%. Zvýšení nákladů na financování by mělo ovlivnit ostatní aktiva v čele s akciemi a firemní dluhopisy Vysocehodnocené US firmy již letos emitovaly dluhopisy v objemu cca 1 biliónu USD a výnos dluhopisů nejrizikovějších se dostal až na 5,8%, což je blízko rekordně nízkých úrovní. Naproti tomu US akciové trhy jsou blízko svých historických maxim, která byla letos již mnohokrát vylepšena.Pokud se QE otočí mohou i relativně malé změny ve výnosu bezrizikových Treasuries výrazně snížit rizikový apetit investorů, což by způsobilo větší pokles cen firemních dluhopisů