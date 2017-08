Jestli Demokraté v r.2018 vyhrají v Kongresu, může to vést k Trumpově rezignaci

Podle některých odhadů hrozí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi v příštím roce předčasné ukončení jeho funkce. Takový průběh by mohl nastat, pokud by v příštím roce Demokraté získali většinu v Kongresu. To by jim umožnilo zveřejnit daňová přiznání stávajícího prezidenta a e celkem dobře možné, že pokud by se v nich objevovaly nějaké nesrovnalosti, mohl by Trump raději sám rezignovat, než aby čelil oficiálnímu impeachementu.Trump se stal prvním kandidátem na post amerického prezidenta od roku 1970, který nezveřejnil své daňové přiznání . Trump toto vysvětluje tím, že přiznání je aktuálně v auditu.Komentáře naznačují, že zveřejnění přiznání by mohlo způsobit ztrátu podpory z vlastních republikánských řad. Ta aktuálně dosahuje úrovně cca 80-85%.