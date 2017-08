Čínané krouží kolem Jeepu. Bude se opakovat příběh Volva?

Rychle rostoucí divize Jeep evropsko-americké automobilky Fiat Chrysler Automobiles NV se prý zalíbila čínskému výrobci tzv. SUV Great Wall Motor Co. Konkurenční rival má zájem o převzetí této divize, což ukazuje na to, že asijští výrobci automobilů hledají nákupní příležitosti v Evropě a USA.



Společnost Great Wall Motor Co. je podle agentury Bloomberg největším výrobcem SUV v Číně. Zájem koupit divizi Jeep potvrdil zpravodajským agenturám mluvčí Great Wall Motors Co. Morgan Stanley k tomu uvedl, že Jeep může mít pro čínské nákupčí hodnotu zhruba 20,6 miliardy eur, tedy 24 miliard amerických dolarů, což je vyšší tržní hodnota, než nyní vykazuje Fiat Chrysler nebo Great Wall Motor Co. Jenže zatím je tu, kromě jiného, jeden háček - Fiat Chrysler neřekl, že by divize Jeep byla na prodej a ani zatím nekomentoval nějaké aktivity kolem možného nákupu Jeepu.

Na diskuzích kolem možného nákupu Jeepu Číňany je možné získat dva úhly pohledu – jeden říká: „Američané si vždycky koupí americké SUV, s několika evropskými výjimkami, jako Mercedes nebo BMW, nic jiného na trhu neuspěje.“ Druhý pohled ale kontruje: „Pokud budou dostupná hodně kvalitní SUV za skutečně nižší ceny, než nyní, šance tu je.“ Druhý pohled potvrdil Wei Jianjun, předseda Great Wall Motor Co. „Chceme nabízet SUV, která budou cenově příznivější a zajímavější,“ citovala agentura Bloomerg jeho vyjádření. Nedávno proto firma představila novou prémiovou značku s názvem WEY. Získání Jeepu by totiž znamenalo, že Great Wall chce psát podobný příběh jako Geely Holding Group Co., která koupila švédskou společnost Volvo Cars a nedávno koupila většinový podíl v britské značce sportovních vozů Lotus.





Faktem také je, že Sergio Marchionne, generální ředitel Fiat Chrysler minulý měsíc řekl, že automobilka zhodnocuje, zda některá svá aktiva a divize prodá. Analytici se shodují v tom, že pro čínské investory má značka Jeep několik výhod. Jednak – nebudou muset dlouho budovat divizi luxusní značky, dále Jeep může dát čínské automobilce punc stabilní světově proslulé značky, a to díky modelům od Grand Cherokee až po Wrangler a pomohla by čínské firmě do prémiového automobilového segmentu.Kromě rizik, která představuje schválení nákupu tržními regulátory v Evropě , Číně, nemá prodej divize Jeep pro automobilku Fiat Chrysler. Jeep je totiž nyní pro značku největším přínosem svými výsledky hospodaření. Jeep má v plánu prodat do roku 2018 více než 2 miliony aut ročně.