Odhalen největší finanční podvod na světě?

Jedna studie Fedu z roku 2009 tvrdila, že 60 % všech hypoték bylo provázáno se sazbou LIBOR. Před lety jsme zjistili, že největší banky světa s touto klíčovou sazbou manipulují. Nyní se ukazuje ještě něco horšího: LIBOR je pouhým výmyslem. Nebo ještě hůře – je to výmysl, se kterým se navíc manipuluje. Andrew Bailey, který stojí v čele britského regulátora Financial Conduct Authority, totiž před nedávnem řekl, že „neexistence fungujícího trhu vyvolává otázky ohledně udržitelnosti sazeb LIBOR“ a prohlásil, že sazba bude do roku 2021 postupně zrušena a nahrazena spolehlivější alternativou. A někteří analytici z Wall Street tvrdí, že „neexistence fungujícího trhu“ je jen uhlazený způsob, jak zmínit, že LIBOR je naprostý nesmysl, píše v komentáři Rolling Stone.



LIBOR je často považován za měřítko tržní důvěry. Pokud dosahuje vyšších hodnot, znamená to, že bankéři jsou nervózní a půjčují jen za vyšší sazby. Jestliže se LIBOR nalézá naopak nízko, odráží to vyšší důvěru v budoucnost a mezibankovní úvěry jsou levnější. Teoreticky tak dává smysl propojit tuto sazbu se sazbami hypoték a dalších úvěrů. To by ale LIBOR musel být ukazatelem, který skutečně něco měří.



Fungovat by to vše mělo následovně: Každé dopoledne v 11 hodin londýnského času sdělí největší světové banky svůj odhad toho, za kolik by byly schopny si půjčit od jiných bank. Z těchto odhadů jsou vyňaty čtyři nejvyšší a čtyři nejnižší čísla, ze zbytku se poté vypočítá průměr a ten je považován za sazbu LIBOR. Zní to dobře, ale je tu jeden detail. Banky si navzájem nepůjčují už celá desetiletí.





Trh s mezibankovními půjčkami kvetl v osmdesátých a devadesátých letech a tehdy se LIBOR stal populárním konceptem. Pak ale začaly banky získávat likviditu jinými způsoby a mezibankovní půjčky upadaly. Paradoxem je, že LIBOR se postupně stával stále populárnějším měřítkem a pronikal do všech možných koutů financí. Čím méně vypovídající byla jeho hodnota, tím více byl používán.Slabým místem současného systému je, že banky nemusí hlásit skutečný náklad půjčky , ale pouze jejich odhad toho, za kolik by si od jiných bank mohly půjčit . Před pár lety se ukázalo, že banky s těmito odhady manipulují a v některých případech dokonce s vědomím regulátora. Bank of England dokonce v roce 2008 požadovala po bance Barclays, aby svůj odhad snížila a přispěla tak k uklidnění rozkolísaných trhů. Ukázalo se ale i to, že banky s odhady manipulují tak, aby okradly své klienty. Jeden z traperů tehdy dokonce napsal: „Je neuvěřitelné, kolik peněz se dá vydělat manipulací sazby LIBOR.“K tomu všemu se dnes dozvídáme, že vůbec žádný trh, od kterého by se LIBOR odvíjel, neexistuje. Miliony lidí si berou všechny možné úvěry s tím, že jejich sazba je založena na něčem reálném. Tyto transakce jsou ale založeny na podvodu a je jen otázkou času, než se nějaká právnická kancelář pustí do největší soudní pře všech dob: Svět vs. globální banky, uzavírá svůj pohled v komentáři Rolling Stone. Mezitím můžeme přemýšlet, jak vše napravit. Britové, jak říkáme v úvodu, oznámili, že do roku 2021 chtějí přijít s nějakou alternativou. To by znamenalo, že se změní obrovská hora finančních kontraktů, kterou Bloomberg odhaduje na 350 bilionů dolarů . Žijeme v zajímavých časech.