Co přinese Macronovo symbolické setkání se Sobotkou a dalšími lídry střední Evropy?

Nový francouzský prezident Emmanuel Macron má za sebou těžké léto. Po krátké dovolené nyní hodlá přesvědčit některé země Evropské unie, že se zajímá i o ně a nejen o Německo. Na cestě po střední a východní Evropě se ale bude také snažit přesvědčit své vládní voliče, že se nehodlá vzdát plnění jednoho klíčového slibu: Změnit EU tak, aby více chránila domácí občany s tím, že jde o krok namířený proti populismu a euroskepsi, píše Pierre Briancon pro Politico.



Macron má na středu naplánovanou cestu do Vídně, kde se setká s rakouským kancléřem Christianem Kernem, českým premiérem Bohuslavem Sobotkou a slovenským premiérem Robertem Ficem. Následující den se přesune do Bukurešti, kde bude hovořit s rumunským prezidentem Klausem Iohannisem a premiérem Mihaiem Tudosem. A poté dorazí do Varny, kde jej přivítá bulharský prezident Rumen Radev a premiér Boyko Borisov.



Macron tvrdí, že jeho cesta má symbolický rozměr. Chce ukázat, že mu záleží na vazbách s východní Evropou poté, co Nicolas Sarkozy a François Hollande tento region zanedbávali. Návštěva proběhne v době, kdy některé Macronovy postoje několik země pobouřily. Patří mezi ně jeho záměr postavit evropskou politiku na ose Francie – Německo a omezení týkající se práce v jiné evropské zemi. Nelibost vyvolaly i komentáře o tom, že země jako Polsko či Maďarsko by měly brát ohled na společné evropské hodnoty a nechovat se tak, jako kdyby EU byla pouhým supermarketem.





Francie patří mezi země s vyššími mzdami, tudíž se brání přesunu zaměstnanců ze zemí s nižšími mzdami. Ten považuje za „sociální dumping“ v případě, že tento přesun probíhá v rámci jednotlivých firem se mzdami nastavenými na nižší úroveň. Takoví zaměstnanci tvoří sice jen asi 1 % pracovní síly EU, ale právě toto téma momentálně vyvolává ostré diskuse. Macronovy snahy o utažení pravidel v této oblasti narazily na koalici některých východoevropských zemí. Podle nich se jedná o protekcionistické snahy, které jdou proti duchu volného pohybu práce a služeb.Macron se během své cesty nehodlá zastavit v Polsku a Maďarsku. Tedy v zemích, které zůstaly vůči nadšení z nového francouzského prezidenta imunní. Právě v jejich případě se bude Macron muset snažit mnohem více jak v oblasti přesunu zaměstnanců, tak u širších témat, jako je vytvoření společné evropské armády či dvourychlostní Evropy . Prostor pro kompromis existuje a jeden z francouzských představitelů tvrdí, že Macronovi bude v případě přesunu zaměstnanců nakonec stačit, když se bude moci pochlubit alespoň nějakým zvýšením protekcionismu.