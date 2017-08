Týdenní zpráva z finančního trhu: Důvěra v ekonomiku doma i ve světě naznačí pokračování ekonomické expanze

Velké množství předstihových indikátorů z eurozóny by mělo potvrdit, že ekonomický růst v zemích platících eurem bude pokračovat, nicméně by měl ve třetím čtvrtletí mírně zpomalit. Tento růst však nepřináší inflaci a na to budou reagovat centrální bankéři ve svých vystoupeních na tradiční konferenci v Jackon Hole, kde vystoupí J. Yellen i M. Draghi.

Německo ukáže silnou domácí poptávku v Q2

Hodnocení očekávání v rámci německého ZEW indexu by se podle nás mělo výrazně propadnout. Akciový index se v srpnu propadnul pod tíhou obav z geopolitického vývoje, i když část svých ztrát již stihnul smazat. V zásadě všechny předstihové indikátory v eurozóně se stabilizovaly na relativně vysokých úrovních. I proto očekáváme, že si německá ekonomika v následujících čtvrtletích udrží růst nad svým potenciálem. To by mohlo vyvolat zajímavý mzdový růst na začátku příštího roku.

Kompozitní PMI za všechny země eurozóny již smazal jeden bod ze svého květnového maxima. Sestupný trend by si v srpnu měl vybrat krátkou pauzu, když očekáváme, že se tento indikátor stabilizoval na 55,7 bodu. To je hodnota, která je konzistentní s růstem evropské ekonomiky o 0,5 % q/q. To odpovídá i našim odhadům. Zvýšená aktivita ve službách by měla kompenzovat pokles nálady v průmyslovém sektoru, který je spojen s ochlazením v Číně. Beze změny by měl zůstat kompozitní index v Německu, zatímco francouzský index čeká podle našeho odhadu zlepšení.

Spotřebitelská důvěra v eurozóně v červnu vyskočila na své desetileté maximum. Domníváme se, že současné hodnoty nejsou dlouhodobě udržitelné a důvěra bude klesat. Nicméně výrazné korekce přijdou až v následujících měsících. V srpnu ještě spotřebitelé těžili z pokračujícího ekonomického oživení.

Indikátory důvěry z francouzského průmyslu publikované institutem INSEE v červenci dosáhly svého historického maxima. V srpnu očekáváme jejich mírnou korekci, protože by na ně mělo působit ochlazení poptávky. Nicméně vzhledem k pokračujícímu silnému růstu francouzské ekonomiky by snížení mělo být pouze malé. Takové číslo by bylo v souladu s růstem HDP o 0,5 % q/q, který pro třetí čtvrtletí odhadují ekonomové SG. Pohoršit by si měl i ukazatel ze zpracovatelského průmyslu, který podle nás vykazuje dlouhodobě neudržitelné hodnoty.

Předběžný odhad německého HDP v prvním čtvrtletí ukázal na slabší růst, než ekonomové SG předpokládali. Vzhledem ke zrychlení měsíčních indikátorů nemůžeme vyloučit, že u těchto čísel ještě dojde k revizi. Údaje zveřejněné v pátek by měly ukázat na sílící domácí poptávku, která je živena jak silnou spotřebou, tak oživující investiční aktivitou. Naopak zahraniční obchod pravděpodobně přispěl k růstu negativně. Sílící ekonomický růst zvyšuje šance německé kancléřky A. Merkelová na výhru v nadcházejících podzimních parlamentních volbách.

I německý Ifo index je indikátor důvěry, který v posledních měsících dosáhnul na svá dlouhodobá maxima a v srpnu by z nich měl sestoupit. Ifo index je dokonce nejoptimističtějším ukazatelem pro německou ekonomiku. To pravděpodobně souvisí s jeho zaměřením na podmínky v domácí ekonomice. Navíc poslední údaje o růstu německé ekonomiky jeho optimismus úplně nepotvrdily.

Na úplném konci týdne nás také čekají dvě zásadní vystoupení centrálních bankéřů na setkání v Jackson Hole. J. Yellen vystoupí na téma finanční stability. To ale nevylučuje, že bude mluvit o omezování bilance Fedu, které s finanční stabilitou úzce souvisí. M. Draghi by ve svém projevu neměl přinést nic nového. Nicméně i tak trhy budou čekat na jakoukoliv zmínku o omezování odkupu aktiv ze strany ECB.

ECB ukázala, že se bojí silného eura

Dynamika německého hospodářství ve druhém čtvrtletí nebyla tak vysoká, jak jsme předpokládali. Nicméně revize ukázaly, že německá ekonomika na začátku roku zrychlila výrazněji, než jsme se původně domnívali a meziroční růst tak dosáhnul námi očekávaných 2,1 %. Dobré zprávy ze začátku týdne přišly také ze Spojených států. Data totiž ukázala na vysoký růst maloobchodních tržeb a statistici dokonce zveřejnili vzestupnou revizi slabších čísel z předchozích měsíců. Ke konci týdne pak už přišla jen mírně slabší data z amerického průmyslu, nicméně dynamika výroby neovlivnila využití kapacit, a tak tyto údaje zůstaly bez povšimnutí.

Vedle dat ovlivňovaly vývoj na finančních trzích zveřejněné zápisy ze zasedání centrálních bank. Ten z jednání Fedu ukázal na rozpory v FOMC ohledně inflačního výhledu. Z toho plynou i neshody ohledně načasování dalšího zvyšování sazeb v USA. Naopak shoda panuje ohledně snižování velikosti bilance Fedu. To by mělo být oznámeno na zářijovém zasedání a začít by mělo od října. I evropští centrální bankéři se obávají o další vývoj inflace. Hrozbou podle nich v tuto chvíli je příliš silné euro. To by mělo být patrné už v další prognóze, kterou ECB zveřejnění v září. Nižší inflace pak představuje komplikace pro plány postupně omezovat program odkupu aktiv.

Kurz eura proti dolaru v uplynulém týdnu ztratil hlavně po dobrých amerických číslech z úterý a pak utrpěl po zveřejnění zápisu ze zasedání ECB. V celotýdenním hodnocení ztratil přibližně 0,6 % a posunul se na 1,175 USD/EUR.

Polská nezaměstnanost dosahuje historického minima

Maďarská centrální banka (MNB) ponechá své sazby beze změny. Klíčová sazba by měla zůstat nízká i ve střednědobém horizontu, protože inflačního cíle by podle MNB mělo být dosaženo až na začátku roku 2019. Neočekáváme ani, že by maďarská centrální banka měnila současné omezení platné pro depozitní facilitu. To by mělo být přehodnoceno až na zářijovém zasedání.

Český konjunkturální průzkum by měl potvrdit velmi dobrou náladu v domácí ekonomice. Po neuvěřitelném růstu v první polovině roku očekáváme zpomalení, ale nálada mezi podnikateli by měla zůstat dobrá. Spotřebitelé by dokonce mohli zaznamenat zlepšování důvěry v ekonomiku s tím, jak se postupně bude silný růst HDP přetavovat do zvyšování jejich životní úrovně.

Polská nezaměstnanost podle odhadu ekonomů SG v červenci klesla na své minimum za 26 let. Ačkoliv část tohoto poklesu jde na vrub sezónním faktorům, na polském trhu práce je patrné výrazné utahování podmínek. Sezónní faktory by měly zajistit, že se míra nezaměstnanosti na podzim znovu zvýší. Mezitím by se ale mohla dostat pod úroveň 7 %.

Domácí HDP vyskočil a pomohl koruně k mírným ziskům

V regionu byl uplynulý týden ve znamení prvních odhadů dynamiky HDP za druhé čtvrtletí. Překvapením byl zejména vývoj v Česku. Domácí HDP přidal rekordních 2,3 % q/q a překonal tak i náš velmi optimistický odhad ve výši 1,3 %. Na růstu se pravděpodobně podílely všechny složky na straně poptávky. Překvapit pak mohly zejména investice. Ačkoliv se domníváme, že ještě dojde k mírné revizi směrem dolů, tak jsme se vzhledem k těmto velmi dobrým zprávám rozhodli revidovat svůj odhad pro růst HDP v letošním roce na 4,3 %. Příští rok by ekonomika měla přidat 3,2 %, což je pouze o desetinu více, než ukazuje naše poslední prognóza. I další země v regionu vykázaly poměrně slušnou dynamiku, ale českému raketovému růstu se ani nepřiblížily.

Ceny primárních výrobců potvrzují, že v české ekonomice pokračují inflační tlaky. Zejména ceny v zemědělství, které si udržují dvouciferný meziroční růst, představují výrazné proinflační riziko. Polská data z trhu práce za červenec zklamala, ale vzhledem k dobrým údajům z reálné ekonomiky se pravděpodobně jedná pouze o přestávku před další akcelerací.