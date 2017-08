Koruna čeká co ECB naznační v Jackson Hole

Koruna se během pátečního odpoledne dostala chvíli nad hranici 26,10 EUR/CZK, ale později se opět začala vracet k silnějším úrovním. Silná data o HDP z minulého týdne mohla navnadit na dřívější zvýšení úrokových sazeb ČNB, ale současně vytvářejí příležitosti i pro sklizeň těch, kteří do koruny naskočili před koncem intervenčního režimu. Navíc, jak to bude s českými sazbami, není až tak jasné, protože načasování jejich dalšího růstu souvisí i s politikou ECB. Přece jen jde „také“ o úrokový diferenciál. A co asi ECB chystá, snad alespoň trochu naznačí Jackson Hole.