Malé biotechnologické firmy si brousí zuby na imunoterapii

Farmaceutičtí obři zatím v imunoterapii postupují systémem jeden krok vpřed, dva zpátky. Malé biotechnologické společnosti si ale věří.

Zatímco britsko-švédská farmaceutická skupina AstraZeneca musela nedávno polknout hořkou pilulku v podobě nevydařených testů imunoterapeutických léků, na tomto poli léčby rakoviny se šikují malé rybky, které jsou připraveny v poměrně blízké budoucnosti inkasovat miliony dolarů.

Neúspěch AstraZeneky se dá zatím chápat jako dočasný. Konečné a komplexní výsledky se očekávají v průběhu příštího roku a možná v celé záležitosti nastane zvrat. Jenže společnost se sídlem v Cambridgi není zdaleka jedinou, která na imunoterapii sází. Kolem ní se vyrojily další, které svou velikostí dosahují zlomku AstraZeneky.

Výzkumná agentura MarketsandMarkets věští imunoterapeutickým lékům zajímavou budoucnost. Trh s imunoterapeutickou medicínou se prý do roku 2021 téměř zdvojnásobí. Zatímco prodeje těchto léků dosáhly v minulém roce 108 miliard dolarů (2,4 bilionu korun), o pět let později už to má být přes 200 miliard (bezmála 4,5 bilionu korun).

Scancell Holdings

Jednou z nadějných biotechnologických společností ve Spojeném království je Scancell. Její tržní kapitalizace se odhaduje na 34 milionů liber (973 milionů korun). Scancell má na kontě nejméně dvě technologie, které dokáží vyrobit vakcínu k léčbě rakoviny, jež jsou založené právě na vybuzení imunitního systému.

První, pod obchodním názvem ImmunoBody, povzbuzuje v organismu produkci takzvaných T-lymfocytů. Druhu bílých krvinek, které bojují proti nádorovým buňkám či buňkám napadeným viry. ImmunoBody je vakcína určená pro léčbu melanomů. Šéf Scancellu Richard Goodfellow listu Financial Times řekl, že data ukazují „mimořádnou míru přežití“. Osm z deseti léčených pacientů přežilo dalších pět let.

Druhá platforma, Moditope, cílí na rakovinu v pokročilejším stadiu nebo na tu, která je hůře léčitelná. První testování u lidských pacientů by mělo začít příští rok. Podle některých odborníků by tyto dva různé typy léků mohly být aplikovány na „mnoho druhů rakoviny“. Produkty Scancellu mají šanci se prý stát klíčovými pro celý imunoterapeutický trh.

Jenže investoři tomu zatím, zdá se, nevěří. Na konci minulého týdne se akcie Scancellu obchodovaly za 10 pencí, což je o osm méně než před rokem. Richard Goodfellow však neztrácí optimismus. „Růst hodnoty společností jako je ta naše, není lineární proces,“ řekl listu Financial Times. Daleko víc prý má vliv pokrok, který se dostavuje ve skocích. A jako důkaz uvádí právě moment, kdy byl představen Moditope. „Tehdy chtěl naše akcie každý. Během několika měsíců vyrostli z pěti pencí na šedesát,“ uzavřel Goodfellow.

Avacta

Společnost sídlící ve West Yorkshire vyvinula technologii známou jako Affimer. Jde o protilátky, které jsou „jednodušší, menší, ale zároveň robustnější a stejně efektivní jako jejich konkurenti,“ uvedl pro Financial Times Alastair Smith, šéf Avacty. Na rozdíl od jiných léků tohoto druhu je prý Affimer snazší na výrobu i v aplikaci.

Avacta dosáhla v loňském roce obratu ve výši 2,17 milionu liber (přes 62 milionů korun). Oproti roku 2015 je to zvýšení o pětinu. Strategie Avacty spočívá ve vývoji imunoterapeutických technologií a léků, které poté hodlá nabízet velkým farmaceutickým a biotechnologickým společnostem.

Podle některých analytiků je hodnota Affimeru vzhledem k tržní kapitalizaci Avacty obrovská. „Affimer disponuje velkým potenciálem k tomu, aby přitáhl zájem farmaceutických a biotechnologických obrů,“ uvedla analytická společnost FinnCap.

Angle

Společnost, jejíž tržní hodnota dnes dosahuje skoro 20 milionů liber (přes 570 milionů korun), byla před 23 lety založena jako poradenská firma v oblasti duševního vlastnictví. Posledních šest let se však zcela soustředí na jeden z typů takzvané tekuté biopsie (liquid biopsy), což je diagnostická metoda, pomocí které je možné zachytit rakovinné buňky ze vzorku krve.

Jde o patentově chráněný systém pod značkou Parsortix – techniku, založenou na detekci cirkulujících nádorových buněk. Tato metoda je mezi odborníky považována za mnohem efektivnější než ostatní druhy biopsie. „Nemyslím si, že na této metodě je dnes schopen někdo vydělávat, i když jde o velmi rychle se rozvíjející segment,“ řekl listu Financial Times Andrew Newland, šéf Anglu. Bez silných institucionálních investorů prý takový produkt na trh uvést nelze.

Nicméně Angle se může pochlubit tím, že je na dobré cestě stát se první společností, která pro svou tekutou biopsii získá povolení od amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA – Food and Drug Administration). Pokud se jí to podaří, jejími potenciálními klienty jsou zejména nemocnice. Obrat, zisk i tržní hodnota společnosti Angle tak mohou jít rychle nahoru.

