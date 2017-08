DOWER-D: Věci se začnou vážně měnit až po volbách v Německu!

Tuzemský akciový trh ovládnou do konce prázdnin a na počátku září technická analýza a signály Bollinerových pásem (BB). Především BB už věnujeme delší dobu zvýšenou pozornost - a vyplácí se to, viz propad, dlouhá stagnace a následný růst ceny akcií ČEZ. V opačném gardu, tedy s velmi vysokou pravděpodobností, se nachází Pegas Nonwovens. Klasická technická analýza má také své protagonisty. Dlouhodobě rostoucí Philip Morris, Fortunu a třeba i Komerční banku nebo Erste Bank.



Důvody aktuálního zdůrazňování technických přístupů jsou tři. (1) "Okurková" prázdninová sezóna, (2) nedostatek fundamentálních "novinek" v období po výsledkové sezóně 2Q 2017 a (3) čekání na geopolitické impulzy po zářijových německých volbách. Svůj lokální význam budou mít i české parlamentní volby. Teprve ale až po německých volbách, jak jsme již avizovali dříve, se začnou dít věci!



Události v USA už globální akciové trhy tolik nepřekvapují a překvapovat nebudou. V případě vlivu USA na globální akciové trhy působí jejich dlouhodobý vliv. Ať už se bude Donald Trump chovat jakkoli. Ne Donald Trump, ale Spojené státy a jejich chování mění svět. Prezident Trump děje pouze urychluje.



USA a svět ovládá stále víc a víc oportunismus. Globální akciové trhy jen hledají cestu, jak ho uchopit a jak se novému světovému pořádku přizpůsobit. Kardinální otázkou v této souvislosti zůstává, jak se k Americe First postaví "světové dvojky"? Čína, Rusko, Asie jako celek, Německo a další. Pokud budou spolupracovat mohou být USA poslední. Moudří investoři si to uvědomují. Proto jsou ve střehu a vyčkávají.



A jsme zpátky u technické analýzy. Ta je - v krátkém či maximálně střednědobém časovém horizontu - nejefektivnější "překlenovací" metodou v dobách nejistoty a vyčkávání. Proto, než se věci usadí a globální akciové trhy naberou "správný směr", vysílá DOWER-D tak silný apel směrem k tuzemskému akciovému trhu. Doma to totiž známe nejlépe.

DOWER-D