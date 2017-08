Češi prodali v Chile solární elektrárnu za 3,5 miliónu dolarů

chilský fond zaměřený na investice do obnovitelných zdrojů energie, jehož správcem je společnost Ad Capital Servicios Financieros, který

ji koupil za 3,5 milionů USD

Tento fond v Chile obhospodařuje více než 100 MWp ze solárních elektráren.

Získané finanční prostředky z prodeje hodlá Solek Group využít na financování dalších zhruba dvaceti projektů solárních parků v Chile.

Elektrárna Cuz Cuz se rozkládá na ploše více než jedenácti fotbalových hřišť a nachází se 300 kilometrů severně od hlavního města Santiaga. Její solární panely jsou umístěné na speciálních natáčecích stojanech, které umožňují maximálně využívat sluneční svit v průběhu celého dne.Elektrárna byla do sítě připojena na konci roku 2016. Jedná se o pilotní projekt fotovoltaické elektrárny Solek Group v Chile a o jedinou solární elektrárnu, kterou postavila ryze česká firma v Latinské Americe vůbec.V Chile je nyní otevřené okno pro investice do obnovitelných zdrojů energie. Vzhledem k přírodním podmínkám, tedy nejvyššímu slunečnímu osvitu vůbec, je to právě solární energetika, která má v této zemi velký potenciál,“vysvětluje majitel Solek Group Zdeněk Sobotka: „Chilská vláda se navíc rozhodla výrazně snížit závislost na fosilních palivech a do roku 2035 chce z obnovitelných zdrojů získávat až 60 procent energie. V loňském roce přitom tento podíl činil pouze 12 procent. Nárůst tak má být téměř pětinásobný.“

Solek Group v chilské expanzi úspěšně pokračuje. Má připraveny další projekty, které budou financovány výnosem získaným z tohoto prodeje a z prodeje pětiletých dluhopisů Solek Group s pevným úrokem 6,2 %, jejichž veřejná nabídka byla zahájena letos v dubnu a stále probíhá. Zprostředkování prodeje dluhopisů zajišťuje společnost Fincentrum, a. s.