Domácí HDP vyskočil a pomohl koruně k mírným ziskům

V regionu byl tento týden ve znamení prvních odhadů dynamiky HDP za druhé čtvrtletí. Překvapením byl zejména vývoj v Česku. Domácí HDP přidal rekordních 2,3 % q/q a překonal tak i náš velmi optimistický odhad ve výši 1,3 %. Na růstu se pravděpodobně podílely všechny složky na straně poptávky. Překvapit by mohly zejména investice. Ačkoliv se domníváme, že ještě dojde k mírné revizi směrem dolů, tak jsme se vzhledem k těmto velmi dobrým zprávám rozhodli revidovat svůj odhad pro růst HDP v letošním roce na 4,3 %. Příští rok by ekonomika měla přidat 3,2 %, což je o desetinu více, než ukazuje naše poslední prognóza. I další země v regionu vykázaly poměrně slušnou dynamiku, ale českému raketovému růstu se ani nepřiblížily.

Ceny primárních výrobců potvrzují, že v české ekonomice pokračují inflační tlaky. Zejména ceny v zemědělství, které si udržují dvouciferný meziroční růst, představují výrazné proinflační riziko. Polská data z trhu práce za červenec zklamala, ale vzhledem k dobrým údajům z reálné ekonomiky se pravděpodobně jedná pouze o přestávku před další akcelerací.

Koruna tento týden proti euru získala zejména díky překvapivě dobrému výsledku HDP. Nicméně své zisky ke konci týdne zkorigovala a v celotýdenním hodnocení přidává pouze 0,2 %, když své páteční obchodování zavírá poblíž 26,11 CZK/EUR. Kurz polského zlotého se vrátil na své otevírací hodnoty z pondělka a pohybuje se v blízkosti hladiny 4,283 PLN/EUR, zatímco maďarský forint o třetinu procenta posílil a dosahuje 303,5 HUF/EUR.

ECB ukázala, že se bojí silného eura

Statistici ukázali, že dynamika německého hospodářství ve druhém čtvrtletí nebyla tak vysoká, jak jsme předpokládali. Nicméně díky revize ukázaly, že německá ekonomika na začátku roku zrychlila výrazněji, než jsme se původně domnívali meziroční růst tak dosáhnul námi očekávaných 2,1 %. Dobré zprávy ze začátku týdne přišly také ze Spojených států. Data totiž ukázala vysoký růst maloobchodních tržeb a dokonce statistici revidovali slabší čísla z předchozích měsíců. Ke konci týdne pak už přišla jen mírně slabší data z amerického průmyslu, nicméně dynamika výroby neovlivnila využití kapacit, a tak tyto údaje zůstaly bez povšimnutí.

Vedle dat ovlivňovaly vývoj na finančních trzích zveřejněné zápisy ze zasedání centrálních bank. Ten z jednání Fedu ukázal na rozpory v FOMC ohledně inflačního výhledu. Z toho plynou i neshody ohledně načasování dalšího zvyšování sazeb. Naopak shoda panuje na ohledně snižování velikosti bilance Fedu. To by mělo být oznámeno na zářijovém zasedání a začít by mělo od října. I evropští centrální bankéři se obávají o další vývoj inflace. Hrozbou podle nich v tuto chvíli je příliš silné euro. To by mělo být patrné už v další prognóze, kterou ECB zveřejnění v září. Nižší inflace pak představuje komplikace pro plány postupně omezovat program odkupu aktiv.

Kurz eura proti dolaru v uplynulém týdnu ztratil hlavně po dobrých amerických číslech z úterý a pak utrpěl po zveřejnění zápisu ze zasedání ECB. V celotýdenním hodnocení ztratil 0,65 % a posunul se na 1,174 USD/EUR.