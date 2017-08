Vývoj na devizovém trhu v týdnu 14.-18.8.2017

• Obchodování koruny vůči americkému dolaru v tomto týdnu probíhalo v rozmezí 22,10 – 22,40 CZK/USD. Zatímco červenec lze jednoznačně označit jako období, kdy se obchodovalo jasným směrem (posilování koruny), tak pro poslední dva týdny je charakteristické tzv. obchodování do strany. Ve vzduchu tak stále visí pomyslný otazník nad tím, zda se koruna v nejbližších týdnech vrátí zpět pod hladinu 22 CZK/USD, či zda proběhne výraznější korekce a koruna vůči dolaru naopak oslabí.

• Dolaru v tomto týdnu pomáhala poměrně pozitivní čísla z americké ekonomiky. Zde mám na mysli především silný růst červencových maloobchodních tržeb. Vzhledem k tomu, že do růstu americké ekonomiky výrazně promlouvá spotřeba domácností, tak se jednalo o zprávu podporující dolar, který díky tomu také posílil. Na druhé straně ve středu večer dolar oslabil po zveřejnění zápisu z červencového zasedání Americké centrální banky (Fed). Trh si všímal především té skutečnosti, že se řada členů Fedu dívá s nedůvěrou na slabší růst inflace, který by mohl vyústit ve zpomalení procesu zvyšování úrokových sazeb. Kromě inflace zápis poskytl celkem jasnou odpověď, že snižování bilance Fedu (tzv. kvantitativní utahování) bude velmi pravděpodobně oznámeno v září, s tím, že začne od října.

• Ohledně nejbližšího vývoje dolaru panují i nadále velké otazníky. Na jedné straně je zřejmé, že po oslabení dolaru by měla přijít určitá korekce, tj. posílení dolaru. Na druhé straně, na eurodolaru, který je klíčový i pro vývoj koruny vůči dolaru, zatím stále není vidět jasný signál o nejbližším vývoji (dolar v tomto týdnu pod hladinu 1,17 USD/EUR na delší dobu posílit nedokázal, avšak to samé platí o euru s hladinou 1,18). Vývoj PLN/CZK • Obchodování koruny vůči polskému zlotému v tomto týdnu probíhalo především v širším okolí hladiny 6,10 CZK/PLN. Zlotý, podobně jako koruna, ve středu těžil ze zveřejnění odhadu růstu polské ekonomiky ve 2. čtvrtletí. V pátek dopoledne naopak zlotý ztrácel a to pravděpodobně s ohledem oslabení rizikových aktiv (teroristické útoky ve Španělsku).

• Důležitou statistikou tohoto týdne byl středeční odhad výkonu polské ekonomiky za 2. čtvrtletí. Růst hrubého domácího produktu (HDP) o 1,1 % mezičtvrtletně a o 3,9 % meziročně potvrdil pokračující silný růst tamní ekonomiky. Podobně jako v ČR byla pravděpodobně hlavním motorem růstu spotřeba domácností, ačkoliv opět stejně jako v ČR detailní čísla ještě zveřejněna nebyla. Vývoj EUR/USD • Obchodování na hlavním měnovém páru v tomto týdnu lze s trochou nadsázky nazvat bojem o hladinu 1,17 USD/EUR. Specifikem na finančních trzích je skutečnost, že si tržní účastníci pamatují důležité úrovně, u kterých se potom obchodování po nějakou dobu odehrává. Důležitou úrovní byla a je v tomto směru právě hladina 1,17 USD/EUR (v posledních 2,5 letech to bylo maximum eura vůči dolaru). Poté, co euro v závěru července posílilo nad zmíněných 1,17, tak nyní tato úroveň slouží jako indikátor toho, zda euro bude v nejbližších týdnech spíše dále posilovat, či zda dojde ke korekci a euro naopak oslabí.

• Posilování eura z posledních měsíců je přitom především odrazem velmi solidního růstu evropské ekonomiky, který v červnu ocenila Evropská centrální banka (ECB) tím, že avizovala obrat v cyklu měnové politiky (návrat k normalizaci měnové politiky). Jinak řečeno, velmi uvolněná měnová politika se zápornými a nulovými úrokovými sazbami a programem kvantitativního uvolňování (QE) se pomalu blíží ke konci. Důležité je slovo pomalu, protože ECB s normalizací rozhodně spěchat nebude. Rychlé ukončení programu QE a rychlé zvyšování úrokových sazeb by se totiž okamžitě promítlo do posílení eura vůči dolaru a tím pádem by bylo pro ECB i obtížnější dostát svému inflačnímu závazku (meziroční růst inflace v eurozóně těsně pod 2 %).

• Ostatně, že se posílení eura evropským centrálním bankéřům příliš nezamlouvá, lze vyčíst i ze zápisu z červencového zasedání ECB. Pokud by mělo tak výrazné posilování eura jako v posledních dvou měsících pokračovat i nadále, tak by to znamenalo i výrazně obtížnější návrat inflace ke 2 %. Z toho vyplývá, že se ECB pokusí být na nadcházejících zasedáních velmi opatrná, co se týče ústupu z uvolněné měnové politiky. Otázkou je, zda to bude stačit na to, aby euro dále neposilovalo.