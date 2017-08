Na Česko se ženou silné bouřky! Udeří i s kroupami, hrozí záplavy

Meteorologové varují před vlnou silných bouřek, která večer udeří hlavně na západě Čech. Doprovodí je přívalový déšť, který může zvedat hladiny menších toků. Pro východ republiky platí výstraha před vysokými teplotami.

Bouřky by měly do Česka dorazit v pátek večer. Nejvíce zasáhnou Karlovarský a Plzeňský kraj, kde by měly být podle meteorologů velmi silné. Výstraha platí i pro Prahu, Středočeský, Jihočeský, Liberecký a Ústecký kraj od pátečních 18:00 do sobotního rána.

Silné bouřky doprovodí kroupy a přívalový déšť, který může zvedat hladiny potoků a menších řek. "Nelze vyloučit krátkodobé překročení stupňů povodňové aktivity," varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Studená fronta postupuje do Česka přes Německo. Při postupu k východu budou bouřky slábnout, i přesto platí od pátečních 23:00 výstraha také pro Vysočinu, Pardubický a Královéhradecký kraj.

Naopak na Moravě znovu udeří tropické teploty. ČHMÚ varuje před vysokými teplotami obyvatele Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje. Teploměr přesáhne tropickou třicítku v době mezi pátečním polednem a 19. hodinou.