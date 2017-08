Investoři se zbavují akcií ve velkém (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

ČTÚ chystá tvrdší regulaci telekomunikačního sektoru. Nicméně se bude jednat o běh na dlouhou trať.

Evropské akcie zahájí dnešní seanci poklesem.

Ve Spojených státech bude zveřejněna spotřebitelská důvěra michiganské univerzity. V Evropě to budou data pro trhy nepříliš zajímavá. V Německu budou publikovány ceny průmyslových výrobců, za celou eurózonu se bude jednat o statistiku běžného účtu či stavební výrobu.

Výsledková sezóna je u svého konce, když údaje o hospodaření zveřejnilo v USA i Evropě již přes 90 % firem. Ve Spojených státech dnes reportuje například Estee Lauder, v Evropě jde jen o několik méně známých firem.

Včera jsme potvrdili nákupní doporučení pro akcie Monety Money Bank, nicméně jsme snížili cílovou cenu z 95 na 90 CZK na akcii (více zde http://bit.ly/MONETupd_1708).

Obchodování na zámořských trzích

Mohutné výprodeje na akciových trzích vedly k hlubokým ztrátám amerických indexů. Průmyslový Dow Jones klesl o 1,2 %, S&P 500 přišel o 1,5 % a technologický Nasdaq propadnul až o 1,9 %. K největším propadlíkům kromě informačních technologií patřily finanční domy, průmyslové podniky či telekomunikace, které odevzdaly více jak 1,5 %. Žádný ze sektorů se během včerejší seance neudržel v plusu. Důvodem je nejistota na trzích ohledně schopnosti amerického prezidenta Donalda Trumpa prosazovat klíčové body svého volebního programu. K nárůstu rizikové averze přispívají i teroristické útoky ve Španělsku.

Asijské trhy navázaly na vývoj ve Spojených státech a i zde se investoři akcií zbavují, přestože ztráty nejsou tak výrazné a pohybují se do půl procenta. Výjimkou jsou japonské akcie, které padají o více jak jedno procento pod tíhou posilujícího jenu.

O2 Czech Republic

Telekomunikační úřad chce dále přísněji regulovat mobilní operátory. Na základě jím provedených testů mezi domácími firmami neexistuje tržní prostředí, které tak drží ceny mobilních dat příliš vysoko. Jeden z hlavních problémů jsou i vysoké ceny pronajímaných sítí virtuálním operátorům, které tak nemohou konkurovat cenami za mobilní data. Výsledky testů dal ČTÚ k dispozici pro veřejnou konzultaci a následovat by měla analýza trhu, jejíž závěry by v budoucnu měly vést k uvalení cenových či necenových regulačních opatření.

Nemyslíme si, že by tato informace měla mít zasádní dopad na aktuální cenu akcií O2 Czech Republic, a to vzhledem k tomu, že celý proces je teprve na začátku a bude trvat několik let, než ČTÚ k nějakým konkrétním opatřením přistoupí.