Důvěra v americkou ekonomiku mírně stoupne (Ranní zpráva z finančního trhu)

Ve Spojených státech bude dnes zveřejněn pouze indikátor důvěry v americkou ekonomiku podle Michiganské univerzity. Ten by měl ukázat na její další zlepšení. Kromě toho nás čekají pouze data z Polska, která potvrdí dobrou kondici tamní ekonomiky.

Draghi zchladil euro

Ze včera zveřejněného zápisu z posledního zasedání ECB vyplynulo, že se centrální banka obává příliš silného eura. Silné euro by mohlo podkopat její snahu zajistit cenovou stabilitu. Navíc se silné euro promítne podle ekonomů SG i do nové prognózy ECB, která bude publikována v září. To by mohlo zkomplikovat její komunikaci ohledně dalšího osudu programu kvantitativního uvolňování. Oznámení o prodloužení a snížení programu by tak mohlo přijít až v říjnu, ač základní scénář SG stále počítá se zářijovým termínem (redukce programu na 40 mld. EUR a jeho prodloužení o šest měsíců). Zbytek prohlášení se příliš nezměnil. V Radě guvernérů stále panuje shoda, že je stále třeba značná míra stimulů, aby bylo dosaženo růstu inflace. Společná evropská měna reagovala oslabením o 0,6 % až pod hladinu 1,170 USD/EUR. Později však korigovala zpět a dnes ráno otevírá evropské obchodování na úrovni 1,174 USD/EUR.

Regionálnímu kalendáři dominují polská data

V regionu nás dnes čekají pouze data z polské ekonomiky. Tamní červencová průmyslová produkce by díky nízké srovnávací základně měla vykázat silný meziroční růst na úrovni 9,2 %. Velmi dobré výsledky by měla předvést i stavební výroba. Ta by si díky oživení investiční aktivity měla polepšit o 23,7 % y/y. Maloobchodní tržby stále ještě benefitují z vládního programu na podporu rodin s dětmi a tak by za červenec měly vzrůst o 5,9 % y/y.

Na regionálních trzích pokračovala dobrá nálada

Česká koruna si včera vůči euru připisovala další zisky (0,2 %). Mimořádně vysoký růst HDP v Q2 17 (o 1 pb vyšší, než s jakým počítala centrální banka) zvedl zájem investorů o domácí měnu a ta se vrátila zpět těsně nad psychologickou hranici 26,00 CZK/EUR. Na těchto úrovních se kurz koruny pohyboval naposledy po zvýšení úrokových sazeb na začátku srpnu. Nečekaně vysoký růst HDP, společně s akcelerací mezd a stupňujícími se inflačními tlaky by měl být signálem pro Českou národní banku, aby s dalším zvyšováním úrokových sazeb příliš dlouho neotálela. Naše očekávání, že by k tomuto kroku mohla ČNB přistoupit ještě před koncem letošního roku, zůstává stále ve hře. Odpoledne kurz své zisky však lehce korigoval a dnes ráno otevírá na úrovni 26,07 CZK/EUR.

Polské průměrné hrubé mzdy zaostaly v červenci za očekáváním, když v meziměsíčním srovnání poklesly o 0,1 %. Jedná se však spíše o jednorázový výkyv než o nový trend. Na podzim by podle ekonomů SG měly mzdy začít opět výrazně růst. Důvodem bude snížení věku pro odchod do důchodu a parlamentní diskuze ohledně mezd ve veřejném sektoru. Polský zlotý si tak navzdory horším datům během čtvrtečního obchodování připsal 0,2 %, když posílil na 4,259 PLN/EUR. O 0,2 % posílil i maďarský forint, který se dostal na úroveň 303,9 HUF/EUR.