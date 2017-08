O2: ČTÚ vidí velkoobchodní mobilní trh vhodný k regulaci

Český telekomunikační úřad řekl, že velkoobchodní mobilní trh je vhodným pro regulaci ex ante, a proto jej navrhuje zařadit do seznamu relevantních trhů. Testy ukazují, že rozvoji konkurenčního prostředí brání tržní problémy především v segmentu rezidentních zákazníků (domácnosti). ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci se zaměřením specificky na mobilní datové služby (ČTÚ).



Mobilní data jsou hlavním tahounem tržeb O2 ČR (+17% r/r v ČR a +37% r/r na Slovensku ve 2Q17). Možná regulace jejich velkoobchodních cen je jak nebezpečím (v případě oficiálních MVNO a možného dopadu na cenu dat pro domácnosti), tak příležitostí (v případě šedých MVNO, veřejných a B2B tendrů). Veřejné konzultace budou trvat delší dobu a před samotnou regulací trhu by ještě musela proběhnout notifikace k EK. Nelze proto realisticky očekávat žádné výsledky dříve, než ve čtvrtém čtvrtletí 2017. V současné době bez bližších informací je obtížné odhadovat možné dopady na hospodaření O2 ČR.



Petr Bártek