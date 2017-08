Trump znovu šokoval: Muslimové se stříleli kulkami s prasečí krví!

Prezident USA Donald Trump svými výroky nejspíš nepřestane šokovat. Po čtvrtečním teroristické útoku v Barceloně sice vyjádřil Španělsku soustrast a ujistil ho o podpoře, vzápětí ale zveřejnil tweet, nad kterým někteří jen kroutí hlavou.

Na twiteru Trump odkazoval na smyšlenou historku o tom, jak bylo v minulosti efektivní popravovat islámské teroristy kulkami namočenými v prasečí krvi. "Podívejte se, co udělal generál Spojených států Pershing teroristům, které chytil. Žádný radikální islamismus tady nebyl dalších 35 let!" vyzýval Trump na sociální síti. Historku o generálu Johnu J. Pershingovi Trump vykládal už v únoru 2016 během své kampaně v Jižní Karolíně. Jenže podle historiků je vymyšlená. Historka se vrací na počátek 20. století, kdy Pershing působil na Filipínách jako guvernér. A stejně jako teď Evropa, i generál měl problém s islámským terorismem. Podařilo se mu zajmout padesát teroristů, kteří zabili mnoho lidí a napáchali obrovské škody. Padesátku teroristů pak postavil do řady a řekl svým padesáti vojáků, aby namočili kulky do prasečí krve. Celkem 49 teroristů pak těmito kulkami zastřelili. Jedinému přeživšímu řekli: "Vrátíš se ke svým lidem a řekneš jim, co se stalo." Kontakt s krví nečistých zvířat (prasat) vede podle místních k zatracení duší mrtvých.

To přesně hrálo americkému prezidentovi do karet. "25 let nebyl s islamisty problém," provolával Trump. Po včerejším útoku zvýšil efektivitu Pershingova řešení ještě o 10 let - na 35 let. Bohužel pro něj bylo už mnohokrát prokázáno, že na historce není zrnka pravdy.

Přitom pouhou tři čtvrtě hodinu předtím napsal velmi spořádaný tweet, ve kterém Španělsku vyjadřoval podporu: "Spojené státy odsuzují teroristický útok v Barceloně ve Španělsku a udělají vše potřebné k tomu, aby pomohly. Buď odolné a silné, milujeme tě!"

