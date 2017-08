Češi v pololetí spotřebovali více elektřiny, vzrostla i výroba

Češi v letošním prvním pololetí spotřebovali 31 terawatthodin (TWh) elektřiny, proti stejnému období loni o 3,2 procenta více. Meziročně o 2,5 procenta na 44,5 TWh vzrostlo také množství elektřiny, která bylo v ČR vyrobeno. Vyplývá to z aktuálních dat Energetického regulačního úřadu (ERÚ).



"Podle našich analytiků tento nárůst koneční spotřebitelé, zejména domácnosti a maloodběratelé, nijak výrazně nepocítí. Dodavatelé totiž nakupují elektřinu průběžně zejména na burze, kde cena vychází z aktuální situace výroby a přebytků," řekla dnes ČTK Markéta Witoszová ze srovnávacího portálu Ušetřeno.cz. Dodala, že i pro příští rok očekává pro domácnosti podobné ceny elektřiny jako v letošním roce.



Na takzvané hrubé výrobě elektřiny, do které se započítává i elektřina spotřebovaná při její výrobě, se podle ERÚ v prvním pololetí tradičně nejvíce podílely uhelné elektrárny. K produkci přispěly 23,77 TWh, meziroční růst činil 4,5 procenta. Proti prvnímu pololetí loňského roku vzrostla mimo jiné také výroba z fotovoltaických elektráren, a to o 9,5 procenta na 1,2 TWh.



Meziročně naopak klesla výroba z jaderných elektráren, a to o 3,1 procenta na 13,9 TWh. Společnost ČEZ, která tuzemské jaderné elektrárny v Dukovanech a Temelíně vlastní, už dříve uvedla, že pokles byl způsoben delšími odstávkami v Temelíně. V druhém pololetí se má podle firmy situace obrátit. Za celý rok očekává ČEZ výrobu z jaderných elektráren 29 TWh proti 24,1 TWh v roce 2016.



Proti prvním šesti měsícům loňského roku klesl také čistý vývoz elektřiny z ČR. Letos od začátku ledna do konce června činil 6,6 TWh, což je meziročně o 2,4 procenta méně.



V nadcházejících letech a desetiletích má spotřeba elektřiny v Česku růst. V optimalizovaném scénáři Státní energetické koncepce počítá ministerstvo průmyslu pro rok 2020 s spotřebou ve výši 62,08 TWh, pro rok 2040 se 74,07 TWh. Výroba se má pohybovat kolem 90 TWh za rok. Změnit se ale má struktura produkce. Podle nejreálnějšího scénáře koncepce má od druhé poloviny dvacátých let 21. století pocházet nejvíce elektřiny namísto z uhlí z jaderných zdrojů.

Výroba a spotřeba elektřiny za 1. pololetí v ČR v posledních letech (v TWh):

(Zdroj: ČTK)