Rozbřesk: Koruna neposiluje vůči všem stejně - kdo se musí vyrovnávat s nejvýraznějšími zisky?

Evropská centrální banka má z konce měnové expanze strach. Podle zápisu z posledního zasedání se bojí, že nastartuje tak výrazné zisky eura, které ve finále udrží inflaci hluboko pod cílem. A obavy nejsou úplně bezdůvodné. Od začátku roku euro zpevnilo (vůči dolaru) o necelých 14 % - částečně díky dobrým výkonům ekonomiky, ale do velké míry kvůli tomu, že ECB “pouze” začala připouštět ukončení QE. Debaty nad koncem měnové expanze začnou ve Frankfurtu pravděpodobně již na zářijovém zasedání. Mario Draghi a jeho družina ale budou pravděpodobně velice opatrní a finální verdikt ohledně strategie ústupu se trhy nedozví dříve než v říjnu.



Zisky eura na frontě s dolarem se odráží i v Česku. Vůči euru sice koruna posílila od konce intervencí “jen” přibližně o 3,5 %. Vůči dolaru jsou zisky výrazně vyšší, stejně tak jako vůči měnám primárně navázaným na dolar. Od konce intervencí koruna posílila o 14 % vůči korejskému wonu a o 12 % vůči čínskému juanu. Sestavili jsme také na týdenních datech efektivní kurz koruny, který bere v potaz 13 hlavních měn (váženo obratem zahraničního obchodu). Ten na začátku srpna od konce intervencí zpevnil již o 5,3 % - a to především díky pohybům na euro/dolaru, wonu a juanu.



Rozdílné zisky koruny vůči jednotlivým měnovým zónám dopadají na českou ekonomiku nerovnoměrně. Sestavili jsme proto také specifické efektivní kurzy pro jednotlivé sektory ekonomiky. Od konce intervencí největšímu posílení kurzu čelí výrobci kancelářských strojů primárně orientovaní na dovoz a vývoz z asijských zemí (7,3 %). Naopak jedno z nejmenších posílení kurzů řeší zemědělští výrobci orientovaní primárně na sousední trhy ve střední a východní Evropě nebo na eurozónu. Producenti masa mají kurz od konce intervencí silnější “pouze” o 3,3 % (viz grafy níže).









TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna se nakonec neodhodlala po silných číslech z ekonomiky k přímému útoku na 26,00 EUR/CZK.



Jak píšeme v úvodníku, efektivní kurz koruny posílil v posledních měsících rychleji právě kvůli ziskům koruny na frontě s jinými měnami. ČNB ale na rozdíl od ECB současné zisky koruny nepřidělávají vrásky na čele. Naopak. Koruna by měla podle poslední prognózy centrální banky dál posilovat, a pokud nebude, vidí to centrální banka jako pro-inflační riziko - tedy důvod pro rychlejší růst sazeb.



EURUSD + zahraniční FX

Euro v reakci na včerejší zápis z jednání ECB oslabilo vůči dolaru na třítýdenní minimum a dosáhlo mety 1,1660 EUR/USD. Ztráty zaznamenalo i proti britské měně. V ranních hodinách se přitom hlavní měnový pár obchodoval u 1,1780 EUR/USD.



Dnešní kalendář očekávaných událostí je téměř prázdný, takže trh se může spíše zabývat politikou a tím, zda ekonomická agenda prezidenta Trumpa má naděje proměnit se ve skutečnou hospodářskou politiku (včera se rozšířily fámy, že rezignuje šéf Rady ekonomických poradců prezidenta G. Cohn).



Středoevropské měny - forint i zlotý - včera posílily do blízkosti nedávných maxim zjevně podpořeny holubičím zápisem z jednání ECB.



Ropa

Cena ropy Brent ve čtvrtek zůstala poblíž 51 USD/barel. Ačkoliv zásoby ropy v USA v tomto týdnu opět vcelku razantně klesaly, tak se náš fundamentální pohled na trh nemění a směrem k závěru letošního roku počítáme jen s postupným rebalancováním trhu. Jisté napětí na fyzickém trhu s ropou aktuálně indikuje i forwardová křivka, která na krátkém konci vykazuje dokonce mírně negativní sklon. Na druhou stranu však stále platí, že tlak na růst cen ropy by měl zůstávat relativně malý, a razantnější růst cen ropy, například do blízkosti 60 USD/barel, stále neočekáváme.