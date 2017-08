Kauza Čapí hnízdo: O imunitě Babiše a Faltýnka rozhodne výbor

Už v pátek se začne rozhodovat o politické budoucnosti jednoho z nejkontroverznějších českých politiků poslední doby. Mandátový a imunitní výbor sněmovny bude totiž poprvé rozhodovat o tom, zda doporučí vydání poslanců Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka z hnutí Ano k trestnímu stíhání. Policisté je chtějí stíhat za údajný dotační podvod spojený s farmou Čapí hnízdo.

Zbavení imunity patři mezi nejsilnější pravomoci Poslanecké sněmovny vůči poslancům. Zítra k další žádosti policie zasedne mandátový a imunitní výbor. Ten dá, nebo nedá doporučení, zda vydat poslance Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka.

"Já se domnívám, že není důvod, proč bránit, aby policie mohla tuto věc vyšetřit. Nemyslím si, že by tady měla využívána poslanecká imunita. Je potřeba, aby orgány činné v trestním řízení postupovaly naprosto nezávisle podle zásady padni komu padni," nechal se slyšet premiér Bohuslav Sobotka.

První zasedání výboru, který má 15 poslanců, bude spíše organizačního charakteru. Přesto se už rýsují postoje, jak by v kauze mohly jednotlivé strany hlasovat. "O vině či nevině by měl rozhodnout nezávislý soud. Tudíž my jsme v minulosti v takových případech podpořili vydání poslance k trestnímu stíhání," uvedl Martin Plíšek z TOP09.

"Je to závažné podezření a obecně myslím, že by neměl takový případ být pokryt poslaneckou imunitou," myslí si Jiří Dolejš z KSČM. "Občanská demokratická strana zpravidla nechává svým poslancům volné hlasování. Počkejme na to, jaké ty argumenty budou," přiblížil za ODS Petr Fiala.

Na některé z budoucích jednání výboru se chce dostavit i Jaroslav Faltýnek, i když ho k tomu výbor nevyzve. Stejně chce učinit i Andrej Babiš.