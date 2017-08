Pražský nájem až o půlku dražší než průměr zbytku republiky

Nájemní bydlení v Praze je zhruba o polovinu dražší, než je tomu v ostatních místech Česka, jak zjistila analýza společnosti Trigema za druhé čtvrtletí letošního roku.

Zatímco v hlavním městě se například ke konci pololetí průměrná výše měsíčního nájmu bytu 2+kk vyšplhala na 14 223, v Moravskoslezském kraji to bylo jen 6 700 korun. „Bytový trh i nájemní bydlení jsou vzájemně propojeny. Pokud je v některém místě, které je pro rezidenty atraktivní, cena za nové i starší bydlení vyšší, obdobná situace je zde rovněž s náklady za nájemní bydlení,“ vysvětluje Marcel Soural, předseda představenstva společnosti Trigema.

Průměrná cena nájemního bytu v Praze ve velikosti 1+kk byla ve druhém čtvrtletí ve výši 11 294, v případě 2+kk 14 223 a 3+kk 18 134 Kč/měsíc. Nejdražší nájemní byty jsou v centru města. V Praze 1 se v průměru byty měsíčně pronajímají až za 41 611 a v Praze 2 za 29 579 korun.

„Přestože ceny za nájemní bydlení v Praze zpravidla převyšují 10 000 korun, lze najít i nabídky, které umožňují bydlet za mnohem nižší náklady. Úrovni takových cen však často také úměrně odpovídá velikost a kvalita poskytovaného bydlení,“ dodává Soural. Nejlevnější měsíční úhrada nájemného se týkala garsonky z desáté městské části za 4 200,- korun za měsíc a nejdražší jednoho z bytů v Praze 2, kde se požadovaná cena vyšplhala až na 130 000 korun.

V Jihomoravském kraji byla cena za nájemní bydlení v průměru na úrovni 11 916 a Středočeském na 9 875 korun za měsíc. Výhodnou investicí, pokud kdokoliv zvažuje byt pronajímat, je také Plzeň. Průměrný nájem v Plzeňském kraji totiž dosahuje úrovně 9 762 Kč/měsíc.

Na druhé straně nejnižší měsíční nájem se v průměru platí v Ústeckém kraji, a to ve výši 7 037 korun, a dále pak v kraji Moravskoslezském, kde je to 7 355 Kč. Hranici 8 000 korun nedosahuje ani kraj Jihočeský, kde se platí okolo 7 805 korun a kraj Liberecký. Zde je to podle studie 7 945 Kč.

Celkově nejnižší cena za měsíční nájem byla evidována v Aši, kde inzerovaná částka garsonky činila 1500 korun. V Ostravě se zase jedna z garsonek nabízela za 1 800 korun a v severočeské České Kamenici za 1 900 korun.

-chl-

