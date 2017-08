Vuitton, Hermes, hodinky a kol.: Komu ublíží silnější euro?

Důvěra čínských milovníků luxusu je zpátky a lépe se daří také v Evropě, kde se na poptávce po luxusním zboží před dvěma lety tvrdě podepsalo řádění teroristů. Top hráči v luxusu - LVMH, Kering, Hermes, Moncler i Brunello Cucinelli – tudíž ohlásili úctyhodné výsledky hospodaření za první pololetí. Opatrnosti ale není nazbyt, říkají někteří. Jak do toho promlouvá euro a dolar?

S obavami se do druhé poloviny roku dívá také nekorunovaný král odvětví, generální ředitel francouzského konglomerátu LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Bernard Arnault. „LVMH si užila vynikající první pololetí, kterému přispěly všechny naše podnikatelské aktivity,“ uvedl v červenci. „V prostředí, které zůstává nejisté, přistupujeme k druhé polovině roku s opatrností,“ uvedl také.

Odvětví luxusu by mohlo nahlodat zotavující euro. Jednotná evropská měna zpevnila vůči dolaru od začátku roku zhruba o 12 procent (vývoj za poslední rok ukazuje následující graf). Kvůli silnějšímu euru by mohly prořídnout zástupy turistů mířících do Evropy, které v posledních měsících rozšiřovali právě čínští zákazníci v luxusu.

Vývoj měnového páru vyvolává nejistotu, pokud jde o počty turistů v příštích čtvrtletích, říká analytik RBC Capital Markets Rogerio Fujimori, kterého citoval Bloomberg. Dopady nicméně částečně odbourává odolný čínský jüan, jehož kurz je pro kupní sílu Číňanů v zahraničí klíčový, upozorňuje také.

Obdobně HSBC se domnívá, že silnější euro bude pro evropský luxus překážkou. Největší újmu by podle ní mohl zaznamenat Salvatore Ferragamo, který má nízkou expozici v evropských tržbách. V nebezpečí jsou prý i Tod’s a Prada. Naproti tomu Swatch a Burberry by výrazněji zasaženi asi nebyli, protože výsledky reportují ve švýcarských francích, respektive v librách.

Opatrný pohled na druhé pololetí je důvodem, proč i navzdory lepším tržbám zakončily akcie LVMH červenec v červeném. Totéž platí pro Hermes.

Luxusu se jinak dařilo. Evropský index BI Europe Luxury Goods Top Peers Index stoupl za poslední rok zatím o zhruba 40 procent (viz níže). Vynahrazuje si tak ztráty, které mu v předešlých letech způsobila čínská kampaň proti korupci. Asiaté se vrátili k nakupování a odbyt Keringu, i již zmíněných Hermes a LVMH se letos opět zazelenal.

Pokud jde o samotný červenec, solidní pololetní výsledky dostaly do čela italského výrobce luxusních oděvů Moncler a jeho domácího konkurenta Brunello Cucinelli. Jenom Moncler (jeho nejlevnější dámská bunda stojí v e-shopu něco přes 800 EUR) zpevnily na milánské burze o zhruba 10 procent a tržní hodnoty firmy přesáhla hodnotu amerického Ralpha Laurena. Dařilo se i výrobcům luxusních hodinek jako Swatch nebo Richemont, kde trh možná začal znovu obrážet novými lístky.

Zdroje: Bloomberg, MarketWatch, Business of Fashion, savignypartners.com