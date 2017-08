Summary: Den překonaných očekávání pro Alibabu. Naopak Cisco se moc nepochlapil

Shrnutí: Pro Alibabu byl dnešek dalším dnem splněných očekávání. Tržby mu vylétly meziročně o skoro tři pětiny a akcie na Wall Street letěly ráno nahoru také. Oproti tomu dominantní hráč na poli síťových prvků Cisco se se svými kvartálními výsledky moc „nepochlapil“, tržby mu klesly, stejně jako čistý zisk na akcii. Naopak německý poskytovatel kartových služeb Wirecard překonal svými tržbami i ukazatelem EBITDA tržní konsensus.

EVROPA:



Wirecard



Německý poskytovatel kartových služeb zaknihoval tržby ve výši 340 mil. EUR (+40 % yoy) a ukazatel EBITDA ve výši 95 mil. EUR (+35 % yoy). Obojí tak překonalo trhem stanovený konsensus – tržby o 7 % a ukazatel EBITDA o 2 %. EBITDA marže se meziročně nedokázala zvednout a zůstala na 28 % pravděpodobně kvůli krátkodobým reorganizačním výlohám po nedávných akvizicích. Objem zpracovaných transakcí vyskočil až o 42 % yoy na 20,8 mld. EUR. Větší území si vydobyly regiony mimo Evropy, jež se nyní podílejí na transakcích 42% dílem (37 % v předešlém kvartálu). Výhled pro rok 2017 zůstal beze změny a interval pro ukazatel EBTIDA je tak nadále 392 – 406 mil. EUR (konsensus 400 mil. EUR).



Akcie posilují jen o slabých 0,5 %.



USA:

Alibaba (DIP)



Dnešek byl pro Alibabu dalším dnem překonaných očekávání. Tržby vylétly meziročně o bezmála 60 % na 50 mld. CNY s tržním konsensem postaveným o 2 mld. CNY níž. Impozantním překvapením byl ale hlavně čistý zisk na akcii, jenž díky 60% yoy růstu na 5,65 CNY nechal tržní predikce daleko za sebou (rozdíl 27 %). Aby toho nebylo málo, volný cashflow v tomto období dosáhl 22 mld. CNY (+80 % yoy), což nám říká, že růst není nutno dopovat kapitálovými výdaji.



Tažným koněm samozřejmě nadále zůstává e-commerce, s nímž jde Alibaba takříkajíc s kůží na trh. Tržby tohoto segmentu vyskočily o 60 % yoy a podpořily jej také uspokojivé provozní metriky (počet ročních aktivních klientů +7 % yoy). Potěšil nás také ostře sledovaný cloudový segment, jehož tržby se meziročně zdvojnásobily, a vytáhly tím ukazatel EBITDA na -100 mld. CNY (+33 % yoy). Akcionáři by se tak již brzy mohly dočkat zisků generovaných tímto byznysem. Počet platících klientů stoupl o 75 % yoy na 577 tisíc.



Z těchto důvodů hodnotíme výsledky Alibaba velice pozitivně a akciový titul tak zůstává na našem seznamu Dlouhodobých investičních příležitostí.



Akcie Alibaba dnes nabírají téměř 4 %, navzdory negativnímu sentimentu trhu.



Cisco Systems



Dominantní hráč na poli síťových prvků se se svými výsledky moc „nepochlapil“. Tržby sklouzly meziročně o 4 %, jak předpokládal trh. To samé můžeme říct o čistém zisku na akcii, jenž se proti loňskému roku vrátil o 3 % níž. Hrubá marže se zúžila o 150 bps yoy na 63,6 %.



Segment služeb se po překvapivém poklesu v předešlém kvartálu sice opět vrátil k růstu, nicméně se bavíme jen o mírném 1% yoy navýšení tržeb. To že hlavní byznys, tedy prodej switchů, pořád nemůže najít pevnou půdu pod nohama a jeho tržby ztrácejí 9 % yoy nás až tak nepřekvapuje. Co je mnohem znepokojivější, je pokračující zpomalující růst segmentu Security, jenž poskytuje bezpečnostní řešení a jenž měl být do budoucna zdrojem expanze společnosti. V tomto kvartálu však jeho tržby rostly už jen o 3 % yoy, přičemž v předešlém kvartálu to bylo o 9 % yoy. Ve stejném kvartálu předešlého roku rostl tento segment 16% meziročním tempem. Jako viníka management označil silný dolar ve vztahu k libře, což zpomalilo objednávky z Velké Británie.



Investoři jsou v současném prostředí vysokých valuací poměrně nekompromisní a akcie Cisco posílají dolů o 3 %.



Wal-Mart



Americký retailový gigant utržil v posledním kvartálu 123,4 mld. USD, což představuje 2% yoy zlepšení v souladu s odhady trhu. Čistý zisk narostl jen o mírné 1 % yoy na 1,08 USD. Provozní marže dostála mírného rozšíření, konkrétně o 18 bps yoy na 4,84 %. Kapitálové výdaje měly hodnotu 4,4 mld. USD (-4 % yoy).



Dle našeho názoru jsou ale důležitější dvě provozní metriky: americké same-store-sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok) a čisté tržby z internetového prodeje. První jmenovaný ukazatel meziročně narostl o 1,8 %, což je ve světle těžké situace tradičního maloobchodu velice uspokojivé. Rozvíjející se internetový prodej zaručí, že Wal-Mart se v budoucnu nenechá vytlačit z trhu novými soupeři (např. Amazon). Když tedy meziročně přidává ke svým čistým tržbám dalších 60 %, v našich očích to jeho pozici beze sporu upevňuje.



S přihlédnutím na tyto dvě klíčové metriky hodnotíme výsledky jako mírně pozitivní. Zdá se však, že trh je na tradiční maloobchod nadále negativně naladěn a akcie Wal-Mart táhne dolů o 2 %.