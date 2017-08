Zuckerberg na hrad?

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg a jeho žena Priscilla Chanová si prý najali bývalého poradce prezidenta Baracka Obamy a stratéga volební kampaně Hillary Clintonové Joela Benensona. Jeho společnost Benenson Strategy Group bude provádět výzkum pro organizaci Chan Zuckerberg Initiative. Ta je společným projektem zmíněného páru a má za cíl „podporovat lidský potenciál a rovnost“. Zuckerberg a Chanová se zavázali, že 99 % svých akcií Facebooku věnují na charitu. Tento podíl odpovídá 45 miliardám dolarů. Spolupráce s Benensonem je pak další známkou, že jejich filantropické aktivity jsou stále pevněji propojeny se světem politiky, píše Annie Karni pro Politico.



Zuckerberg sice popírá, že by měl ambice kandidovat na post amerického prezidenta, ale jeho jméno je v této souvislosti spolu s několika dalšími miliardáři opakovaně zmiňováno. Další prezidentské volby jsou naplánovány na rok 2020 a Zuckerberg spekulace o své kandidatuře živí například zprávami a fotografiemi ze svých cest po celých Spojených státech. Slíbil totiž, že navštíví každý stát této země a jeho cesty vedou i přes města a regiony považované za klíčové z hlediska volebního úspěchu.



Zuckerberg ukazoval svůj zájem o politiku už před svou cestou po USA. Například v roce 2010 věnoval 100 milionů dolarů na veřejný školní systém v Newark City (požadovaných výsledků ale dosaženo nebylo a dnes je tento krok považován za příklad špatného konce dobrého úmyslu). Spolupráce s Benensonem pak jistě přiživí úvahy o Zuckerbergově zájmu o vstup do politiky. Ty ale mohou být skutečně jen spekulacemi.





Benenson Strategy Group ve skutečnosti spolupracuje s řadou neziskových organizací včetně AARP, American Civil Liberties Union či nadace, kterou založila Lady Gaga Born This Way Foundation. Gaga například informovala o výzkumu, který pro ni Benensonova společnost provedla a který se týkal mentálního zdraví mladých lidí. Studie zahrnovala 3 000 mladých lidí ve věku 15 – 24 let a asi 1 000 rodičů. Je tedy možné, že Zuckerbergovi a jeho organizaci jde skutečně také jen o výzkum a za spoluprací s Benensonem nejsou žádné další skryté úmysly.Spekulace ale pravděpodobně jen tak neutichnou. Vedle zmíněné spolupráce je živí i to, že pro Zuckerberga začal od ledna pracovat rovněž David Plouffe, který působil jako poradce prezidenta Obamy během jeho kampaně před volbami roku 2008. A s miliardářem nově spolupracuje také Amy Dudley, která působila jako poradce pro komunikaci u senátora Tima Kaina. Sám Benenson pak svou novou práci nekomentuje.