Scénář 2-2-2-2 pro americkou ekonomiku a nekonečná rally akcií?

Americká ekonomika dosahuje i nadále růstu pohybujícího se kolem pohodových 2 %, ale trh práce sprintuje (a zcela čerstvě to potvrzuje znovu i lepší vývoj žádostí o podpory v nezaměstnanosti). Už pár týdnů hovořím o scénáři, který nazývám 2-2-2. V jeho rámci by HDP dál rostl 2% tempem, inflace by se pohybovala na 2 % či mírně pod nimi a Fed by do konce příštího roku zvedl sazby na 2 %. Jeden z mých klientů ale navrhl, že by se tento scénář mohl vyvíjet směrem ke čtyřem dvojkám. Tou poslední by byla nezaměstnanost na úrovni 2 %, píše ekonom Gavyn Davies.



Pokud by se nezaměstnanost dostala skutečně na takto nízké hodnoty, šlo by o nejnižší hodnotu od ledna 1948. Nyní se přitom pohybuje na 4,3 % a nejnižší dosažená hodnota pochází z května 1953, kdy dosáhla 2,5 %. Podle mého názoru je teoreticky možné, že bude skutečně dosaženo nového rekordu a povedlo by se to právě v případě onoho scénáře 2-2-2. To znamená, že expanze by i nadále pokračovala slušným tempem, zatímco inflace by se stále držela na přijatelných úrovních a nemuselo by dojít k prudkému zvyšování sazeb.





Popsaný vývoj by pravděpodobně znamenal pokračování býčího trhu, protože ten většinou nekončí, dokud nezaměstnanost nedosáhne svého cyklického dna a začne se od něj odrážet. Akciím se také obvykle daří, když klesá index utrpení. Ten zjistíme jako součet inflace Vývoj na trhu můžeme dokonce sledovat i prostřednictvím součtu hodnoty indexu utrpení a PE akciového trhu. Průměr tohoto součtu dosahuje od roku 1979 hodnoty 23,9. V červnu dosahoval hodnoty 23,6 a to naznačuje, že akcie jsou naceněny férově. Pokud by pak index utrpení klesal díky dalšímu snižování nezaměstnanosti , vzrostl by tím prostor pro vyšší PE bez toho, abychom vyšší valuace považovali za iracionální. Jestliže se nezaměstnanost sníží ze 4,3 % na 2 % a inflace zůstane na 2 %, PE by se mohlo zvednout ze současných 17,8 na 19,9 bodů. Historický vývoj součtu PE a indexu utrpení shrnuje obrázek: