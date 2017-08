Jak rychleji nahradit lidi stroji? Zvyšujme minimální mzdu

Nový výzkum ukazuje, že zvyšování minimální mzdy může poslat některé nízkopříjmové části obyvatelstva na úřad práce. Může za to pokračující automatizace, varuje dvojice akademiků.



Pro politiky je to skutečné dilema. Zvláště levicové strany si od zvyšování minimálních mezd slibují zvýšení životního standardu těch nejhůře placených a nejméně kvalifikovaných pracovníků. Mnoho studií však ukazuje, že zvyšování minimální mzdy často vede k spíše k propouštění a najímání brigádníků nebo k tomu, že jeden člověk nakonec dělá práci za dva.





S další kritickou studií se vytasila dvojice akademiků z London School of Economics a Kalifornské univerzity v Irvine. Věnovali se v ní souvislosti mezi minimální mzdou a jedním z nejčastěji skloňovaných důvodů za úbytkem pracovních míst na Západě – automatizací. Prodavačku v supermarketu totiž může stejně dobře jako brigádnice nahradit i samoobslužná pokladna.Na základě statistik z let 1980 až 2015 dvojice akademiků ukázala, že zvýšení minimální mzdy podstatně snižuje podíl zaměstnanosti v odvětvích, kde je práce člověka snadno nahraditelná technologiemi. Tento fenomén je podle nich obzvláště silný, pokud se danou „automatizovatelnou“ prací živí starší lidé.Zároveň však autoři studie upozorňují, že se rizika spojená s nezaměstnaností kvůli automatizaci značně liší napříč různými odvětvími. Dodávají však, že brzo budou automatizovatelná i další nízkopříjmová povolání, o kterých si to nyní ještě nedovedeme představit. Příkladem za všechny může být řidič taxi. Nejenže díky mobilním aplikacím typu Uber už přišli o práci dispečeři, ale samořiditelná auta, která se již testují v Asii a v několika amerických státech, brzo mohou připravit o obživu i samotné taxikáře (více ZDE).Automatizace se samozřejmě nedotýká jen odvětví, kde mají lidé nízké příjmy. Ekonomové z McKinsey Global Institute už před časem dospěli k názoru, že důležitým faktorem za úbytkem pracovních míst v americkém zpracovatelském sektoru a snižováním reálných mezd je právě automatizace. Čína ztrácí kvůli západním technologiím výhodu spojenou s levnou pracovní silou – to ale neznamená, že se pracovní místa v průmyslu na Západě ještě někdy vrátí.Optimisté však jedním dechem dodávají, že automatizace a demografické změny se sebou zase přinesou nová pracovní místa. Radikálním řešením změn na pracovním trhu v souvislosti s automatizací může být i základní příjem, který zkouší Finsko a podporují podnikatelé jako Elon Musk.