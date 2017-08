Nehoda v zahraničí? Problém za problémem

Manželé Caletkovi bourali ve Velké Británii a nejenže se s policií nedokázali domluvit, ale stíhaly je i další problémy. Havarijní služba, která nepřijela, poplatky za odstavné parkoviště a nakonec ještě zkrácené pojistné plnění od pojišťovny. Aspoň část peněz, na které měli manželé nárok, pro ně nakonec získal právník společnosti Vaše nároky.cz.

Renata Caletková byla se svým manželem v roce 2014 autem ve Velké Británii. Poklidný pobyt se ale změnil ve směsici nepříjemností a starostí, při jedné z cest totiž manželé způsobili nehodu. „Manžel bohužel nedal přednost v jízdě a nehoda byla na světě, problémy nás ale provázely dál. Protože jsme neuměli pořádně anglicky, nedokázali jsme se ani domluvit s druhým řidičem či policií,“ vzpomíná Caletková.

Smůla se ale páru lepila na paty dále. Havarijní služba nebyla schopná přesně určit místo havárie a protože policie trvala na rychlém odtažení auta, odtáhla ho sama na odstavné parkoviště. Tam muselo auto zůstat přes víkend, za to ale museli manželé zaplatit nemalou sumu. Když událost nahlásili pojišťovně, tak ta vyhodnotila škodu na automobilu jako totální.

„Auto bylo smluvně pojištěno na 160 tisíc korun, takže jsme očekávali, že tuto částku obdržíme. Navíc jsme ještě museli zaplatit za letenky zpět domů a za parkovné na odstavném parkovišti. Pojišťovna nám ale zaplatila jen 72 tisíc, tedy ani ne polovinu,“ vysvětluje Caletková.

S tím se manželé nehodlali spokojit a obrátili se na právníka společnosti Vaše nároky.cz. Právník oslovil pojišťovnu s žádostí o doplacení peněz a nakonec pro manžele vyzískal aspoň necelých dvacet tisíc navíc. „Nárok manželů Caletkových byl zřejmý, pro získání celé pojistné částky se ale nepodařilo doložit skutečnou cenu vozidla před nehodou,“ vysvětlil právník Petr Novák.

Bez zapojení právníka by se ale manželé pravděpodobně nikdy nedočkali ani koruny z peněz, na které měli nárok. Příběh Caletkových není zdaleka ojedinělý, pojišťovny poměrně často krátí pojistné plnění a to i z důvodů, které nejsou přípustné. Pokud tak klienti dostanou od pojišťovny méně peněz, než by měli, nebo dokonce nedostanou plnění vůbec, měli by se bránit. Bohužel často až zapojení právníka donutí velké společnosti ke splnění svých povinností, někdy se ale klienti musí svých práv domáhat až u soudu.