12.h - trhy se zalekly rozpuštění Trumpových poradních týmu, dolar oslabil, ropa klesá kvůli US produkci, BCPP v plusu

Evropské trhy v průběhu dnešního dopoledne lehce oslabují. Investoři se po dvoudenní rallye poněkud zalekli rozpuštění poradních týmů prezidenta Trumpa složených z šéfů významných US firem. Takový krok naznačuje dále klesající podporu a důvěru v to, že jeho zvolení bylo správným krokem. Americký dolar také reaguje na rozpuštění týmů. Původní silnější oslabení ve prospěch eura se ale rychle vrací ke včerejšímu závěru. Koruna euru dále oťukává průchodnost hranice 26. Ropa včera výrazněji oslabila v reakci na silný růst americké produkce a dnes v tomto směru ve zmenšené míře dále pokračuje. Investoři také vyhodnocují oznámení o zavedení DPH v šestici zemích Perského zálivu naznačující, že situace kolem výpadků příjmů z ropy je pro hlavní producenty v klíčové oblasti minimálně závažná. BCPP jde dopoledne proti obecnému evropskému vývoji a lehce roste. V plusu respektive přinejhorším na nule jsou všechny hlavní burzovní tituly, výrazněji se daří opět ČEZu Erste , poněkud ožily také akcie Monety poté, co byly označeny na těchto úrovních za zajímavé.