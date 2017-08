Trump dnes připravil Wall Street o většinu zisků; ropě se nedařilo

Americké trhy uprostřed týdne rostly jen zanedbatelným tempem. Rozruch do dnešního jinak klidného obchodování přinesl pouze americký prezident Donald Trump, který se rozhodl rozpustit jeden ze svých poradních výborů poté, co z něj odešlo několik CEO v návaznosti na rozporuplné komentáře Trumpa ohledně rasisticky motivovaného útoku v Charlottesville. Indexy DJIA a S&P 500 nakonec přidaly shodně přibližně 0,1 % a Nasdaq posílil o 0,19 %.



Ani výrazný propad týdenních zásob ropy nedokázal zastavit pokles ceny tohoto černého zlata, když cena americké ropy WTI oslabila o 1,5 % na 46,8 USD/barel. To se nelíbilo akciím z ropného sektoru, kde akcie Chevron propadly o 1,6 % a akcie Exxon odevzdaly 0,8 %.





Na nová historická maxima nad 162 USD se krátce podívaly akcie Apple , ale v závěru tyto zisky neudržely a oslabily přibližně o 0,5 %. V červených číslech se obchodovala i většina bankovních titulů, když akcie Bank of America a Morgan Stanley ztratily okolo 1 %.