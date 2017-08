Rozbřesk: Jak si koruna poradí s rychlejším růstem?

Silná čísla z ekonomiky včera katapultovala korunu zpět do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. Je ale otázkou, zda česká měna sebere dost sil na opětovné testování této psychologické hranice.



Česká národní banka po výrazně silnějším růstu může zvyšovat sazby rychleji, než naznačuje poslední srpnová prognóza - možná již na podzim tohoto roku. To je pro korunu bez pochyby plus. ČNB však pravděpodobně k dalšímu růstu sazeb nesáhne již na zářijovém zasedání a bude chtít tak jako tak chvíli vyčkávat - vidět, jak se ekonomika a trhy s prvním utažením měnových šroubů sžijí.



Během letních prázdnin také nelze čekat žádné agresivní komentáře z ČNB reagující na poslední silná data. Jednak proto, že řada centrálních bankéřů čerpá dovolené, současně proto, že centrální banka klasicky reaguje až na zpřesněné odhady HDP - první odhad bývá častokrát později poměrně výrazně revidován.



V neposlední řadě také koruna podobně jako v posledních čtrnácti dnech může reagovat více na dění “venku” než doma. V české koruně zůstává velký objem spekulativních sázek na její zisky. Data z platební bilance ukázala, že minimálně do konce června přicházeli do korun noví sázkaři na její zisky. Jejich trpělivost je pro další vývoj koruny kritická. Ta je podmíněna pohodou na globálních trzích a ochotou riskovat, kterou přiživuje minimálně v našem regionu pokračující měnová expanze ECB (dnes bude zveřejněn zápis z posledního zasedání ECB).



I když tedy rychlý růst koruně hraje do karet, hranice 26,00 může být pro korunu zatím příliš velkým soustem.



TRHY



CZK a dluhopisy

Česká koruna včera po silných číslech z ekonomiky posílila a dostala se do okolí 26,05 EUR/CZK. Těží z vyšších sázek na růst domácích sazeb. Otázka je, zda to bude stačit na posun pod 26,00 EUR/CZK. V úvodní části přinášíme argumenty, proč zatím mohou být další zisky pro korunu stále “příliš velkým soustem”.



Dnes může koruna sledovat společně se všemi středoevropskými měnami zápis ze zasedání ECB - respektive to, jak moc se v eurozóně chystají na podzim debatovat nad koncem QE. To je totiž zásadním spolu-tvůrcem dobré nálady na všech středoevropských měnách.



EURUSD + zahraniční FX

Zápis z posledního jednání Fedu sice ukázal rýsující se shodu na zahájení procesu snižování bilance, nicméně opatrnější výhled některých členů FOMC na další růst sazeb (z důvodu nízké inflace - v červnu 1,5 %) nakonec dolar nepotěšil.



Dnes eurodolar sleduje zveřejnění zápisu ze zasedání ECB a pár čísel z USA (Philly Fed, průmysl), které by však náladu na eurodolaru neměly významněji změnit.



Co se týče regionu, tak v případě Polska včera data o HDP za druhý kvartál překvapila mírně pozitivně, zatímco maďarské HDP naopak trhy lehce zklamalo. Zlotý sice posílil, i nadále nicméně žije především rozpory polské vlády s EU.



Ropa

Ačkoliv i oficiální data z USA potvrdila, že zásoby surové ropy zde v minulém týdnu významně poklesly, tak to pro ceny ropy znamenalo pouze velice dočasnou vzpruhu a zpráva nakonec zapůsobila spíše jako záminka pro vybírání zisků. Cena ropy Brent se tak opět dostala mezi 50 a 51 USD/barel.



Akcie

Americké trhy uprostřed týdne rostly jen zanedbatelným tempem. Rozruch do včerejšího jinak klidného obchodování přinesl pouze americký prezident Donald Trump, který se rozhodl rozpustit jeden ze svých poradních výborů poté, co z něj odešlo několik CEO v návaznosti na rozporuplné komentáře Trumpa ohledně rasisticky motivovaného útoku v Charlottesville. Indexy DJIA a S&P 500 nakonec přidaly shodně přibližně 0,1 % a Nasdaq posílil o 0,19 %.



Na nová historická maxima nad 162 USD se krátce podívaly akcie Apple, ale v závěru tyto zisky neudržely a oslabily přibližně o 0,5 %. V červených číslech se obchodovala i většina bankovních titulů, když akcie Bank of America a Morgan Stanley ztratily okolo 1 %.