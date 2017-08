Česká koruna posílila a dostala se do okolí 26,05 EUR/CZK

Česká koruna včera po silných číslech z ekonomiky posílila a dostala se do okolí 26,05 EUR/CZK. Těží z vyšších sázek na růst domácích sazeb. Otázka je, zda to bude stačit na posun pod 26,00 EUR/CZK. Další zisky mohou být pro korunu stále “příliš velkým soustem”.



Dnes může koruna sledovat společně se všemi středoevropskými měnami zápis ze zasedání ECB - respektive to, jak moc se v eurozóně chystají na podzim debatovat nad koncem QE. To je totiž zásadním spolu-tvůrcem dobré nálady na všech středoevropských měnách.