Ranní glosa: Jak si koruna poradí s rychlejším růstem?

Silná čísla z ekonomiky včera katapultovala korunu zpět do těsnější blízkosti 26,00 EUR/CZK. Je ale otázkou, zda česká měna sebere dost sil na opětovné testování této psychologické hranice.



Česká národní banka po výrazně silnějším růstu může zvyšovat sazby rychleji, než naznačuje poslední srpnová prognóza - možná již na podzim tohoto roku. To je pro korunu bez pochyby plus. Pravděpodobně však k dalšímu růstu sazeb nesáhne již na zářijovém zasedání a bude chtít tak jako tak chvíli vyčkávat - vidět, jak se ekonomika a trhy s prvním utažením měnových šroubů sžijí.





Během letních prázdnin také nelze čekat žádné agresivní komentáře z ČNB reagující na poslední silná data. Jednak proto, že řada centrálních bankéřů čerpá dovolené , současně proto, že centrální banka klasicky reaguje až na zpřesněné odhady HDP - první odhad bývá častokrát později poměrně výrazně revidován.V neposlední řadě také koruna podobně jako v posledních čtrnácti dnech může reagovat více na dění “venku” než doma. V české koruně zůstává velký objem spekulativních sázek na její zisky. Data z platební bilance ukázala, že minimálně do konce června přicházeli do korun noví sázkaři na její zisky. Jejich trpělivost je pro další vývoj koruny kritická. Ta je podmíněna pohodou na globálních trzích a ochotou riskovat, kterou přiživuje minimálně v našem regionu pokračující měnová expanze ECB (dnes bude zveřejněn zápis z posledního zasedání ECB).I když tedy rychlý růst koruně hraje do karet, hranice 26,00 může být pro korunu zatím příliš velkým soustem.