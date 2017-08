OPEC ve třetím čtvrtletí 2017? Buď, anebo!

Praha, 15. srpna 2017 - Hedgeové fondy a obchodníci s ropou za sebou mají obtížné druhé čtvrtletí roku. Dohoda mezi zeměmi OPEC a mimo OPEC o snížení produkce totiž nijak nepřispěla k očekávanému zvýšení cen. Vyhlídky pro zlato jsou díky trvajícím geopolitickým nejistotám a politickým rizikům stále na býčí straně. Pro zlato proto máme ve třetím čtvrtletí býčí prognózy. Snižujeme naopak naši předpověď pro ropu Brent na konec roku na 53 USD/barel.



Druhé čtvrtletí 2017 bylo pro ropu velmi náročné, protože technologický vývoj ve Spojených státech a snížení napětí v Nigérii a Libyi pomohly spustit výrazný nárůst globální produkce. To vyrovnalo snížení produkce států OPEC a Ruska a vedlo k dalšímu oddálení dosažení vyrovnaného trhu.



V červnu se ceny WTI i Brent díky obnovenému oslabení propadly pod 50 USD/barel a tím smazaly veškeré zisky dosažené od loňského rozhodnutí zemí OPEC a mimo OPEC o snížení produkce. Ačkoli většina zemí dohodu dodržuje, dopad je zatím malý, protože producenti nesnižují vývoz ve stejném měřítku jako produkci.



Ve třetím čtvrtletí by schopnost OPEC udržovat stejnou úroveň vývozu měla být vyvážena potřebou udržet dostatečné zásoby ropy pro vyplnění nárůstu domácí poptávky během léta. V USA klesla ve druhém čtvrtletí produkce o více než polovinu ve srovnání s prvním čtvrtletím, což by mohlo znamenat, že američtí producenti nejsou připraveni nebo schopni udržet produkci za jakoukoli cenu.



Předpověď na konec roku pro ropu Brent klesá na 53 USD/barel

Tento vývoj znamená pro OPEC příležitost - pokud ji úspěšně využije, mohla by cena ropy Brent v následujících měsících posílit zpět na 55 USD/barel. Poté se však zřejmě znovu projeví obnovená slabost a investoři se zaměří na rok 2018 a možnost, že se na trh dokutálí další barely, pokud se OPEC a Rusko nedokáží dohodnout na prodloužení omezené produkce v prvním čtvrtletí roku 2018. Z tohoto důvodu snižujeme naši předpověď na konec roku pro ropu Brent na 53 USD/barel.



Hedgeové fondy zatím zažívají poměrně náročný rok. Listopadová dohoda o snížení produkce spustila nárůst spekulativní poptávky po ropě. Ta vyvrcholila v únoru, kdy fondy držely téměř miliardu barelů ropy v přesvědčení, že vznikla spodní hranice a že cesta nejmenšího odporu vede výš. Tři po sobě jdoucí odprodeje ve chvíli, kdy splasklo očekávání vkládané do OPEC, způsobily, že potenciální kupující ustoupili a pustili ke kormidlu opět prodejce krátkých pozic.



Tato situace se nezmění, dokud údaje o zásobách neprokáží, že se situace zlepšuje. Hlad po aktuálních informacích vedl k tomu, že se velká pozornost věnuje Týdenním zprávám o stavu ropy od americké agentury EIA. EIA v podstatě nechtěně převzala roli prostředníka pro globální trhy, přestože poskytuje pouze údaje o americkém trhu.

Globální poptávka po ropě dál poroste i v příštím desetiletí, což bude vytvářet tlak na energetické společnosti, aby našly nové zdroje ropy jako náhradu na vyčerpané vrty a vyplnily tak rostoucí poptávku. V příštích dvou nebo třech letech by to neměl být velký problém, protože jen nárůst produkce zemí mimo OPEC v příštím roce by měl rostoucí poptávku pokrýt dostatečně. V dalším horizontu bude nutné stanovit stabilní až vyšší cenu, protože možnou brzdou růstu poptávky bude rychlost, s jakou se posuneme od spalovacích motorů směrem k elektřině a plynu.



Pro zlato držíme býčí prognózy

U zlata zachováváme býčí vyhlídky a věříme, že rizika pro americkou ekonomiku se kloní k poklesu. Je zde možnost, že díky tomu bude americký výbor FOMC příliš optimistický, pokud jde o zvyšování sazeb. To už nyní signalizuje trh s dluhopisy prostřednictvím plošší křivky výnosů díky vyšší poptávce po dluhopisech s delší splatností.



Očekávání inflace vnímaná prostřednictvím desetiletých vyrovnaných pozic klesla na sedmiměsíční minimum, a i když je možné to vnímat negativně vůči zlatu, na druhou stranu to snižuje potřebu zvyšování sazeb, a tedy zajišťuje, že skutečné výnosy coby klíčový impuls pro zlato zůstanou nízké.



Investiční poptávka po ETF celý rok stabilně rostla. Firemní i individuální investoři hledají možnosti pro diverzifikaci a způsob, jak se ochránit proti možnému špatnému nacenění finančních rizik. To je zřejmé z rozdílu mezi vyšší úrovní akcií a nízkou volatilitou vůči nárůstu nejistoty ohledně ekonomické politiky.



Poptávku po bezpečných aktivech, například zlatu, zvyšuje i nejistota týkající se schopnosti prezidenta Trumpa prosadit jeho prorůstovou politiku spojená s řadou geopolitických rizik.



Předpověď na konec roku pro zlato držíme na úrovni 1 325 USD/unci

Začátkem června kupovaly zlato hlavně hedgeové fondy, protože vzrostla pravděpodobnost narušení klesajícího trendu, který trval od roku 2011. Vzhledem k tomu, že nedošlo k prolomení hranice 1 300 USD/unci a díky jestřábím prohlášením FOMC na jednání 14. června zde však vidíme možnost další korekce, což je podle nás příležitost k nákupu ve střednědobém horizontu.



V Saxo Bank držíme naší předpověď pro konec roku, že zlato bude na úrovni 1 325 USD/unci a riziko se kloní spíše k růstu. Věříme, že průlom nad 1 300 USD/unci může přilákat obnovený zájem makrofondů.







Autor: Ole Hansen, hlavní komoditní stratég Saxo Bank