DOWER-D: Signály o změnách ve světovém pořádku!

V synergickém okénku na Dower.cz jsme nedávno napsali, že Donald Trump není tvůrcem americké politiky, ale jen důsledkem změn v americké společnosti. Aktuálně jsme svědky vytváření celosvětového řádu 21. století a konce globálního pořádku, který ve světě panoval od konce 2. sv. války. Trumpovo chování okolo rasistických střetů v Charlottesville tento názor potvrzuje. Média píší o surrealistických momentech. Ne. Chování prezidenta USA Donalda Trumpa jen nastavilo Američanům a celému světu zrcadlo.



I proto americké akciové trhy a s nimi celý akciový svět přešlapují na místě. Trump nemění USA a svět, to USA a svět se mění. A akciové trhy se jen rozhodují, jak se ke změnám světového pořádku postavit. Takové jsou na akciových trzích poslední třetina prázdnin a léto 2017! Klíčové pro budoucnost. Chování prezidenta Trumpa, potažmo USA je oportunistické, viz jeho kotrmelce - silná slova nahrazená vzápětí "vlídnou tváří" - směrem ke KLDR či rasistickým střetům v Charlottesville. A oportunistický je i současný svět. Globální akciové trhy se "jen" musí novému chování přizpůsobit a teď hledají cestu jak.



Změny světového řádu po 2. sv. válce budou definitivně odstartovány však až v září po německých parlamentních volbách. V tuto chvíli totiž nejde o Donalda Trumpa, ale o to, jaký bude svět po "pádu" sedmdesátiletého světového politického pořádku. Ukazuje se, že USA a Německo (zase Německo, ať se nám to líbí nebo ne) budou budovat světový řád 21. století. Přidá se i Asie.



A Evropa s "jejím" brexitem?



Británie a její brexit jen potvrzují, jak naivní jsou představy o "silných malých a nezávislých státech". Británie si pořád ještě neuvědomuje, že už dávno není říší, nad kterou slunce nezapadá. Ostatně změnu sil ve světě si v poslední době rychle uvědomuje i Slovensko. Proto jeho odklon od zemí V4 a silný příklon k Německu, Francii a silnému jádru Evropské unie - euru a eurozóně.



Než se věci usadí a globální akciové trhy naberou "správný směr" ovládne tuzemský akciový trh v prostředí bez silných impulzů technická analýza a signály Bollingerových pásem. Jim proto věnujme v nejbližších dnech hlavní pozornost. První na řadě je aktuálně Pegas Nonwovens, graf 1.

Graf 1, Pegas Nonwovens, OS MACD a Bollingerova pásma k 16.8.2017

DOWER-D