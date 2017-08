Jsou platby kartou opravdu zadarmo?

Za platbu debetní či kreditní kartou zpravidla neplatí držitelé karet transakční poplatky. To je standard. Poplatky z platebních transakcí hradí vlastní bance příjemci karet a plateb, tedy poskytovatelé zboží a služeb. Nařízením EU o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce z roku 2015 byla výše poplatku omezena na max. 0,2 % z objemu.

A co platby v zahraničí? Byl jsem na týdenní dovolené v Lisabonu. Krásné město, přívětiví lidé a dobrá atmosféra. Kráse Prahy či Budapešti se nevyrovná, cenově je na tom přibližně stejně. A co ty platby? Jsem celkem konzervativní, tak jsem si před cestou směnil předpokládanou útratu v EUR do hotovosti. Směnný kurz u pouličního směnárníka byl 26,45, kurz ČNB dne 14.6.2017 byl 26,16, spread směnárníka 1,1 %.

V půlce pobytu jsem zjistil, že hotovost nebude stačit, a tak jsem začal některé služby, zejména vstupné do památek a muzeí hradit kartou. Poplatky nulové, ale směnné kurzy mě překvapily. Níže přikládám tabulku transakcí s výší kurzového měnového spreadu. Z tabulky si může každý udělat představu, zda jsou platby kartou v zahraničí zadarmo.

Datum Směnný kurz Kurz ČNB Spread % Místo směny 14.6.2017 26,45 26,16 1,1 Směnárník Brno 18.6.2017 26,84 26,23 2,27 Terminál Lisabon 21.6.2017 28,40 26,26 7,5 Bankomat Lisabon 22.6.2017 26,74 26,13 2,28 Terminál Lisabon

Zdroj: vlastní transakce a výpočty autora

Samostatnou kapitolou byl výběr z bankomatu. Všechny bankomaty v Lisabonu, tedy i bankomaty v pobočkách bank, provozovala společnost Euronet Worldwide, nemělo tedy smysl řešit z kterého bankomatu vybrat. Dne 21.6.2017 jsem vybíral 100 EUR a směnný kurz CZK/EUR byl 28,40 + poplatek za výběr 94 Kč. Spread plus poplatek činil celkem 10,8 % z objemu transakce. Fíííjoo koukal jsem.

Z výše uvedeného si může každý udělat vlastní závěr, zda jsou platby kartou v zahraničí zadarmo. Je jasné, že banky, provozovatelé terminálů a další platební provideři chtějí maximalizovat svůj zisk, ale cokoliv nad 2 % z objemu transakce mi přijde hodně.