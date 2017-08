Na 5letém horizontu vykazuje kladnou roční výkonnost 73 % akciových podílových fondů

Průměrná roční výkonnost akciových podílových fondů za uplynulých 5 let činí 4,58 % (k 9.8.2017). Nejhůře se vedlo akciovým podílovým fondům investujícím do cenných kovů a komodit všeobecně, když tyto fondy vykázaly roční výkonnost -7,1 % p.a. Nejvíce spokojeni pak mohou být investoři do akciových podílových fondů se zaměřením na biotechnologii (+15,62 %), Indii (14,04 % p.a.) či Japonsko (12,69 % p.a.),

Kladnou roční výkonnost, včetně kladné nuly, vykázalo 79,32 % sledovaných podílových fondů (těch, které byly k dispozici veřejnosti k 9.8.2017 a zároveň měly min. 5letou historii). Největší část fondů přinesla svým podílníkům průměrnou roční výkonnost 0 % - 10 %, druhou v pořadí byla skupina fondů s průměrnou roční výkonností 10 % - 20 %.

Zdroj: investiční společnosti, vlastní výpočty autora

Pokud bychom podílové fondy rozdělily dle regionálního zaměření, mohli bychom říct, že vydělat se na pětiletém horizontu dalo všude s výjimkou Afriky a Latinské Ameriky. Nejvíce se dařilo Severní Americe (tj. USA), kdy fondy se zaměřením na tento region vykázaly na pětiletém horizontu průměrnou roční výkonnost 11,92 %. Dalšími v pořadí jsou Asie (10,87 % p.a.) a Evropa (9,09 %).

„Pro rozvíjející se trhy byl zásadní rok 2015, kdy tyto akciové trhy těchto zemí výrazně ztrácely za svými konkurenty z vyspělých trhů, vývoj posledních zhruba 18 měsíců pak naopak více přeje rozvíjejícím se zemím, zejména pak těm z regionu Latinské Ameriky a Asie“, komentuje vývoj Wolfgang Koeck, analytik Phoenix Investor

Průměrná roční výkonnost (5 let) skupin podílových fondů dle regionálního zaměření

Regionální zaměření Výkonnost 5 let p.a. Severní Amerika 11,92% Asie (Pacifik) 10,87% Evropa 9,09% Čína 8,15% Asie (kromě Japonska) 7,58% Ostatní 7,18% Globální 6,83% Střední východ 6,33% Rozvíjející se trhy (globálně) 4,25% Rozvíjející se Evropa 2,34% Asie 1,72% Afrika -3,55% Latinská Amerika -3,83%

Na rozvíjejících se trzích Evropy jste mohli realizovat dvouciferné zisky, ale i ztráty

Z výše uvedené tabulky je patrné, že v uplynulých 5 letech se lépe dařilo fondům investujícím na rozvinutých trzích. V roce 2016 vykazují, měřeno výkonností YTD, kladné výkonnosti všechny skupiny akciových podílových fondů . Nicméně, vývoj z uplynulých 5 let opět ukazuje, jak „vrtkavé“ finanční trhy mohou být a jak velké jsou rozdíly i mezi jednotlivými vyspělými trhy a rozvíjejícími se zeměmi a také jednotlivými investičními strategiemi v rámci stejného regionu. Jeden příklad za všechny. Zatímco Conseq Invest akciový, akciový podílový fond se zaměřením na východní část rozvíjející se Evropy , vykazuje na pětiletém horizontu průměrnou roční výkonnost 10,40 %, Pioneer Emerging Europe and Mediterranean Equity, v jehož portfoliu najdete i země jako Řecko a Turecko, vykazuje na 5letém horizontu průměrnou roční výkonnost -2,01 %.