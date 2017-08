Co udělá s trhy a ekonomikou 15 bilionů dolarů za zdmi centrálních bank?

Masivní skupování cenných papírů, kterým centrální banky bojovaly a některé ještě stále bojují proti důsledkům finanční krize, zřejmě zachránilo světovou ekonomiku před kolapsem. Zároveň však bezprecedentní aktivity centrálních bank přispěly ke vzniku prostředí, které podle mnohých připomíná minové pole.

Poslední dostupná data ukazují, že americká centrální banka drží více než 20 % obchodovatelných vládních dluhopisů USA s dobou splatnosti delší než jeden rok a přibližně 35 % vládních bondů splatných v letech 2027-2047. Celkem Fed do americké ekonomiky od finanční krize z roku 2008 napumpoval zhruba tři a půl bilionu dolarů. A přičteme-li k tomu objem aktiv skoupených ostatními velkými centrálními bankami rozvinutého světa, dostaneme se globálně na více než 15 bilionů dolarů.

Bilance vybraných centrální bank

Nikdo nedokáže s jistotou říci, na jakých úrovních by se výnosy dluhopisů pohybovaly, nebýt mimořádně uvolněných měnových politik centrálních bank. Jedno je ale jisté, extrémně uvolněné měnové politiky vytvořily bezprecedentní podmínky, které v investorech vyvolaly pocit neohroženosti a podpořily jejich nákupní apetit.

Proto jsou nyní akcie na rekordních hodnotách, přestože růst světové ekonomiky je stále pouze mírný. Proto přišli ultrakonzervativní střadatelé o možnost nechat své peníze zhodnocovat na spořicích účtech. Proto musejí penzijní fondy hledat alternativy za bezpečné dluhopisy, jejichž výnosy se staly nezajímavými. A dalo by se pokračovat.

Nejde ale jen o akcie a dluhopisy. Velkým problémem může být také dopad extrémně uvolněných měnových politik na trh s bydlením. Jedním z důsledků toho, co se v posledních letech na trzích odehrává, je růst cen nemovitostí. To staví do složité situace především mladé lidi, kteří by si rádi pořídili vlastní bydlení, avšak minimum úspor a vysoké ceny jim to neumožňují. Navíc růst cen rezidenčních realit žene výše i nájmy, což dostává zájemce o vlastní bydlení do začarovaného kruhu.