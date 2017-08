Bank of America varuje před zlověstným signálem. Klesá podíl očekávání růstu zisků

Analytici Bank of America varují před hrozivým signálem, který vysílá podíl očekávání dalšího růstu firemních zisků mezi manažery firem. Podle BoA aktuálně tento podíl poklesl na pouhých 33% oproti 58% ze začátku tohoto roku. Takový vývoj vysílá varovný signál směrem k akciovým trhů oproti dluhopisovým, směrem k vyšším výnosům oproti bezrizikovým a směrem k cyklickým sektorů oproti těm defenzivně laděným. Další zhoršení ukazatele by mohlo vyústit ve výraznější odklon investorů od rizika.Varování je podle BoA o to silnější, že plných 46% respondentů považuje akciové trhy za nadhodnocené.Ukazatel PE pro bázi indexu S&P 500 se nyní pohybuje na úrovni 21, což je cca 23% nad dlouhodobým 10letým průměrem.