Kauza Čapí hnízdo: Babišova rodina zametala stopy, tvrdí policie

Spolupracovníci Andreje Babiše se snažili co nejvíce "zamotat" vlastnickou strukturu Čapího hnízda. Přeprodávali akcie tak, aby bylo vlastnictví v době čerpání unijních dotací co nejvíc nepřehledné. Detailně to popsali detektivové v žádosti zaslané do sněmovny. Informoval o tom zpravodajský portál iRozhlas.cz. Na konci roku 2007 nejdříve Babišovi spolupracovníci z holdingu Agrofert papírově vyloučili společnost ZZN Agro Pelhřimov, a. s. Z celkových dvaceti akcií odkoupily po pěti Babišovy děti, zbylých deset jeho partnerka Monika. O dva měsíce později měl do hry vstoupit Moničin bratr Martin Herodes, který údajně uzavřel tři fiktivní smlouvy. Tím získal deset akcií Farmy Čapí hnízdo od Moniky a po jedné od každého z Babišových dětí, a stal se tak majoritním vlastníkem. "Tento účelový převod Herodes provedl zcela vědomě, aby znepřehlednil vlastnickou strukturu společnosti Farma Čapí hnízdo. Jediným účelem těchto fiktivních převodů akcií bylo další zastření identity skutečného vlastníka a osoby s vlivem na tuto společnost, tedy Andreje Babiše," uvádí policie v žádosti.

Převody akcií tak podle policistů napomohly, aby se Čapí hnízdo mohlo ucházet o padesátimilionovou dotaci jako menší podnik bez napojení na jiné firmy. Babišovi blízcí v ní měli méně než 25 %, a tak nebyla považována za partnerský podnik Agrofertu

Bývalý ministr financí a šéf hnutí ANO ale jakýkoliv podvod dlouhodobě odmítá. "Je to celé zmanipulované, trestní stíhání potřebovali načasovat před volbami. Proč to nikdo nezkoumal téměř 10 let a najednou, když jsem v politice, se na to podávají účelová trestní oznámení a policie to šetří?" ptá se Babiš v příspěvku na facebooku.