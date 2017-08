HDP v ČR a Evropě, zápis Fedu

Dnes bude zveřejněn zápis z červencového zasedání Fedu. Ten by měl ukázat, zda se v americké centrální bance diskutovalo snižování její bilance, či zda bylo o načasování tohoto kroku dokonce již rozhodnuto. Dopoledne však bude patřit spíše euru, když růst HDP eurozóny bude potvrzen na slušných 0,6 % q/q. Silný růst očekáváme i v Česku, kde HDP za druhý kvartál podle našeho odhadu přidal 1,3 % q/q.

Pozornost trhů směřuje na zápis z jednání Fedu

Ve Spojených státech dnes bude zveřejněn zápis z červencového zasedání Fedu. Ten by měl odhalit, zda a do jaké míry byla diskutována normalizace bilance aktiv americké centrální banky. Podle ekonomů SG bude rozhodnutí začít snižovat objem nahromaděných aktiv oznámeno v září, přičemž samotná realizace začne v říjnu. V podobném duchu se tento týden vyjadřoval i prezident newyorského Fedu Dudley. Ten prohlásil, že očekávání zářijového oznámení normalizace není neopodstatněné. Kromě toho bude dnes v USA zveřejněn počet nově zahájených staveb a počet vydaných stavebních povolení. Ty si však po silných číslech v červnu zřejmě pohorší.

V eurozóně nás dnes čeká zpřesněný odhad HDP za Q2 17. Ten bude podle našeho odhadu potvrzen na úrovni 0,6 % q/q. Hlavním zdrojem růstu podle všeho zůstala soukromá spotřeba. Té nahrává snižování daní, nižší úroky a klesající míra úspor. Pozitivně by měly přispět i investice. Naopak čistý vývoz a tvorba zásob působily zřejmě neutrálně. Struktura růstu bude oznámena 5. září.

Americký maloobchod příjemně překvapil

Společné evropské měně se včera nedařilo. Ránu jí zasadily především maloobchodní tržby ve Spojených státech. Ty v červenci vzrostly o 0,6 % m/m, zatímco trh počítal pouze s růstem o 0,3 %. Dynamika maloobchodních tržeb v kontrolní skupině (tržby bez potravin, pohonných hmot, stavebních materiálů a aut), která je důležitá z hlediska výpočtu HDP USA, také o dvě desetiny předčila tržní očekávání. Červnové číslo bylo navíc revidováno z původních -0,1 % m/m na +0,1 % m/m. Včerejší data jsou tak příslibem slušného růstu HDP v Q3 17 a případné revize spotřebitelských výdajů za Q2 17 směrem nahoru. Obavy o spotřebu domácností tak byly včera zažehnány. Dolar vůči euru během včerejšího obchodování posílil o 0,6 %, když se dostal na hladinu 1,171 USD/EUR.

Český HDP ve druhém čtvrtletí vykáže silnou dynamiku

V regionu dnes bude zveřejněn vývoj HDP ve druhém kvartále letošního roku. Ten by měl ve všech zemích vykázat velmi slušnou dynamiku. Český HDP by měl být podpořen silnou domácí poptávkou, přičemž ke slovu by se měly začít vracet investice. Tvorba fixního kapitálu pravděpodobně zůstane ještě nízká, neboť současné investice do infrastruktury budou schovány do kategorie tvorba zásob a do položky investic se přesunou po svém dokončení. Celkově předpokládáme, že růst HDP ve druhém čtvrtletí vykáže velmi dobrou dynamiku, když se zvýší o 1,3 % q/q, po 1,5 % q/q v Q1 17. Za celý letošní rok by si domácí ekonomika měla polepšit o 3,7 %. Detailní strukturu růstu HDP se ale dozvíme až 1. září. Kromě toho nás dnes čeká zveřejnění českých cen průmyslových výrobců za červenec. Ty v důsledku vývoje na komoditních trzích zřejmě o 0,3 % m/m poklesly, v meziročním srovnání tempo jejich růstu zpomalilo na 1 %.

Polská ekonomika by měla vykázat růst o 0,8 % q/q, v meziročním srovnání pak o 3,9 %. Maďarsko by si podle konsenzu trhu mělo připsat 1,0 % q/q, ve srovnání se stejným obdobím loňského roku by růst HDP měl dosáhnout 3,5 %. Společným jmenovatelem v regionu zůstává slušná domácí poptávka, která je podporována klesající nezaměstnaností a růstem mezd. Na scénu se také pomalu vracejí investice.

Regionální měny včera mírně ztrácely. Koruna oslabila zhruba o 0,2 %, když se posunula na 26,18 CZK/EUR. Podobně se vedlo i polskému zlotému, který oslabil na 4,291 PLN/EUR. Nejlépe dopadl maďarský forint, který ve srovnání s předchozím dnem zůstal na úrovni 304,4 HUF/EUR víceméně beze změny.