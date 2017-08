Analýzy makroindikátorů: Česká ekonomika v Q2 letěla tryskem vpřed

Český statistický úřad dnes zveřejnil první odhad růstu HDP, který překonal naši předpověď ve výši 1,3 % q/q ještě o další procentní bod (2,3 % q/q). Meziroční tempo akcelerovalo na 4,5 %.

Strukturu růstu ještě neznáme, bude zveřejněna 1. září, ale z komentáře ČSÚ a našeho odhadu plyne, že růst HDP na poptávkové straně je tvořen především spotřebou domácností, která těží ze silné pozice pracovníků na trhu práce. Nízká míra nezaměstnanosti a vysoká zaměstnanost (přidala 0,5 % q/q v Q2) podporuje stabilitu příjmů a zároveň i vyšší ochotu zaměstnavatelů zrychlovat dynamiku mzdového vývoje. Spotřebitelé se pak nebojí tyto příjmy utrácet, což je vidět na vysokých ukazatelích důvěry a relativně nízké míře úspor. Druhým růstovým faktorem jsou investice, které táhnou především firmy. ČSÚ ve svém komentáři nezmiňuje příspěvek čistého exportu. Předpokládáme tedy, že solidní exportní dynamiku vyzmizíkovalo tempo importů, které v českých podmínkách doprovází nárůst investiční aktivity.

Na nabídkové straně HDP najdeme pozitivní příspěvek od většiny sektorů, a to nejen zpracovatelského průmyslu, ale také velké části služeb.

Slušné tempo růstu HDP by mělo pokračovat i v druhé polovině roku. Meziroční tempo růstu investic by podle našeho odhadu mělo v druhé polovině roku ještě dále zrychlit. Zapojit by se do něj měly ve větší míře i vládní investice. Naskočit by měly infrastrukturní projekty financované z fondů EU a spotřeba vlády by měla dostat impuls před podzimními volbami. Exporty zase budou těžit ze solidní zahraniční poptávky u největších českých obchodních partnerů. I soukromá spotřeba by měla pokračovat v růstu, když neočekáváme, že by se situace na trhu práce měla změnit k horšímu. Naopak naše předpověď ukazuje ještě další mírné zpřísňování podmínek.

S ohledem na dnešní zveřejněné číslo a další očekávaný vývoj v druhé polovině roku dojde pravděpodobně k revizi našeho výhledu na růst HDP v letošním roce z aktuálních 3,7 % k tempu kolem 4,5 % y/y.

Dnes zveřejněný silný růst HDP bude patrně tlačit ČNB k dalšímu zvyšování sazeb, zvlášť pokud bude další vývoj soukromé spotřeby bude stimulovat růst cen, zejména těch jádrových, výše. Podle nás je další zvýšení sazeb na podzimním zasedání stále ve hře. Finanční trhy to tak také vidí, když kurz koruny vůči euru na tyto dobré zprávy reagoval posílením z dnešních otvíracích hodnot 26,16 CZK/EUR až pod 26,04 CZK/EUR.